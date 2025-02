OKRENUO PLOČU: Boža priznao da ga više ne zanima Elena, a najviše ga je razočarala kad mu je krala kolače! (VIDEO)

Šok!

Boža Džons bio je prvi sagovornik voditeljki Maši, a oni su razgovarali o njegovom odnosu sa Elenom Petrović, kao i njegovom odnosu sa Ognjenom Ravićem.

- Generalno njihova veza je bitna, koliko sam i ja u toj vezi. Žao mi je samo što Ognjen nije bio van rijalitja, dva dana. I žao mi je što je ušao njen brat i dao joj toliko informacija. Međutim došli su njihovi mentori za ljubav, ajde da rešimo Božu Džonsa. Ohladio sam se od Elene, ne zanima me više. Ukrala mi je kolače, koje mi je poslala moja mama.

- Koliko te je povredilo sve to? - pitala je Maša.

- Boli me sve to, komentarišu kako ja to radim zbog rijalitija. Daš se za nekoga, i onda dođe neko sa strane i pokvari sve. Kada je Ognjen izašao, ona me je za ruku odvukla do gazdine kuće, da pokupi informacije.

- Božo, deluješ mi kao povređen muškarac, koliko si se promenio za 5 meseci? - pitala je voditeljka.

- Toliko sam se dao, a ona me je zavlačila. Mogla je odmah das mi kaže, isokristila me je. Smejala se, kada sam ja plakao. Ispadam 'Elenopaćenik' ovde.

- Kako njoj nije teško, kada je tebi tako teško? - pitala je Maša.

- Zamrzela me je. Nisam ja dečko koji psuje, njih pet ide sinoć na mene. Ona stoji, preti mi. Idem ovde samo istinom i delima. Sinoć sam pojeo čokoladicu, ispred nje, i nisam joj dao

- Jel udaraš kontru, ili si stvarno preboleo? - pitala je Maša.

- Nije to žar za emocijom, osećam bes. Osedeo sam zbog nje, kako da ne budem povređen - rekao je Boža.

- U kakvim si odnosu sa Runjom? - pitala je voditeljka.

- Nikakvim. Napao me je, čim se vratio ovde. Priča kako se ja je*em za 200 evra, koje su to gluposti, pa i da radim to, to košta 800 evra - rekao je Boža.

- Pričao si da su radili na detetu, zašto je on govorio to tebi? - pitala je Maša.

- Pa 10 puta sam ga do sad vadio iz depresije. Kao da ne zna da sam jedva čekao da mu vidim leđa, da bi mogao da budem sa njegovom devojkom. Da sam saznao da je u drugom stanju, ostao bih u šoku, ali sada, me ne zanima - rekao je Boža.

Autor: K.K.