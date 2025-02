Surovo iskren!

Dejan Đoković, ujak učesnice "Elite" Ene Čolić, gostujući u emisiji ''Pitam za druga'' odlučio je da odgovori na optužbe Ermine Pašović, koje je ona nedavno iznela u istoj emisiji na račun njegove sestričine. Tom prilikom šokirao je sve u studiju.

- Nisam gledao emisiju sa Erminom. Izbegavam neke stvari da gledam. Rečeno mi je da je i Raško svašta rekao... Ja za njega nemam ništa loše da kažem. Video sam kako joj se obraća na Elitoviziji, tako da mi je to bilo dovoljno. Demantujem da je ikoga moja sestričina oralno zadovoljavala, posebno tamo nekog starijeg - poručio je Dejan, a onda dodao:

- U nekim situacijama pustim i suzu, zaplačem sa njom... Mrvica je tvrdila da se Ena bavila prostitucijom, onda je posle demantovala. Sve će se demantovati. Ena je samohrana majka. Ona je požrtvovana majka, stalno je sa sinom. domaćica je, gleda je uvek spremno i čisto. Ja znam koje poslove ona radi. Ona ima na Instagramu na hiljade pratilaca, oni joj šalju garderobe, patike, treberke, dobijan ovac, radi poker noću, to su jake igre. Menja piksle, nije sporno, to je normalan i pošten posao. Kockarske igre traju satima, postoji to da ona relaksira i izmasira ljude tokom igre, da, ona to radi, kao da odeš u salon pa platiš uslugu. Žene uvek malo nafiluju, nije sporno to masiranje... Na Instagramu promoviše sokove za detoskikaciju, elektronske cigarete... - kaže Enin ujak i dodaje:

- Ena živi u svojoj kući, ne plaća kiriju... Može da živi od toga. Ona živi sa jednom pozitivnom nulom. Ona večeras može da zaradi 1.000 evra. Postavljanje stola, masaža.. Posle nedelju dana može da ostane bez dinara u džepu. Radila je po Zrću, prodalavala je ako mlađa te šotove. Sada stoji samo za šankom, odvede gosta do stola, ozbiljnije je to mnogo, nije prodavanje šotova. Nikakve probleme nije imala na Zrću, nije nikome naplaćivala, možda se zaljubila tamo u nekog... Imala je ograničen broj partnera s obzirom na to kako deluje i kako se predstavlja. U rijalitiju ima mnogo prikrivenih onih koje izgledaju mnogo finije, a to nisu - kaže Dejan.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Autor: Pink.rs