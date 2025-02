Jovan je neko ko ne trpi puno: Vanbračna supruga Hasana Dudića se oglasila, pa otkrila da li predviđa srećan kraj Peji i Eni! (VIDEO)

Nataša Gluhović se uključila u emisjiu 'Pitam za druga' na Red televiziji, pa dala svoj sud o vezi Ene Čolić i Jovana Pejića Peje.

U večerašnjoj emisji 'Pitam za druga', na Red televiziji uključila se vanbračna supruga Hasana Dudića, Nataša Gluhović.

- Zanima nas vaše mišljenje o vezi, Ene i Peje? - pitala je voditeljka.

- Jovana znam kao jednog dobrog dečka. Iz divne porodice, dečko koji je radan, ne zavisi od roditelja. Ušao je dečko u rijaliti, bilo je tu svega, pomirili su se sad. Gledam na to, da ne možemo da sudimo nekom koga ne poznajemo. Te strasti će se smiriti, mislim da će na kraju biti sve okej. Ne poznajem devojku, pa ne mogu da sudim.Mislim da je Ena borac, da se bori za svoje dete. Sve će to biti drugačije, kada ih vidimo u spoljnom svetu - rekla je Nataša.

- Da li će to trajati u spoljnom svetu? - pitao je voditelj.

- Jovan je dečko koji neće puno da trpi. Sigurno će on to pokušati da uredi, kada izađu. Moje mišljenje je da to neće trajati van rijalitja - rekla je Nataša.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: K.K.