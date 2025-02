Neću da je vređam zbog sina: Asmin se suočio sa ujakom Ene Čolić, pa otkrio sve o njenim spornim snimcima koje ima u svom posedu (VIDEO)

Šok!

U emisji na Red televiziji, u kojoj je gost Dejan Đoković, ujak Ene Čolić, posle spornih uvreda i svađa, između Ene i Aneli Ahmić, uživo u emisiju uključio se Asmin Durdžić, bivši suprug Aneli.

- Tebe Asmine zanima pominjanje Nore, i to što Ena nije želela da pokaže pokajanje i spusti loptu, povodom toga - rekla je voditeljka

- Ne želim da vređam čoveka, iz poštovanja prema vama, Neću ni nju da vređam zbog njenog sina, jer sve to ostaje zabeležeo negde. Samo me interesuje Dejanovo mišljenje o svemu ovome? - rekao je Asmin.

- Imaš puno pravo da kažeš šta hoćeš. Ono što Ena izgovara, mislim da znaš da ne treba da se svađaš sa jednom ženom koja je u rijalitju, i koja te stvari izgovara, kada ode u crveno. Znam da ono što govori za dete, nije u redu. Video si više puta moje izjave i moja gostovanja, ja sam se ogradio od toga. Ne podržavam je u vezi svađanja, i vređanja. Kao ujak podržavam njenu vezu. Tebe bih zamolio da ostaneš hladne glave, da te to ne dotiče toliko - rekao je Dejan.

- Da li misiš da možeš da 'iskuliraš', i da se ne obazireš na to što Ena govori? - pitala je voditeljka.

- Ne, šalju mi ljudi i to me nervira. Mislim da ni jedno dete nije zaslužilo da bude vređano, zbog rijalitija. Njen ujak je i sada ispao gospodin, i ja njega neću vređati. O Eni znam mnogo, radila je kao promoterka po Kosovu, po inostranstvu. Znam sada sedam devojaka, koje su radile sa njom, imam sve snimke i slike. Enin sin je mnogo više vremena proveo kod vas, nego sa njom. Ako ste korektni potvdićeš sada sve to. Kako je logićno da posle svega Ena udara na nečije majčinstvo - rekao je Asmin.

- Užasno je to, ne znam šta da kažem - rekao je Dejan.

Autor: K.K.