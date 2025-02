Izneo svoj sud bez zadrške!

Hasan Dudić bio je gost emisije ''Pitam za druga'', a tom prilikom govorio je o liku i delu Ene Čolić, s obzirom na sve što se o njoj govori trenutno. Tom prilikom, on je dao i svoje viđenje odnosa Ene i sina njegove bivše žene Zlate Petrović, Jovana Pejića Peje.

- Ja sam od Ermine te stvari čuo... Bio sam uzrujan, ja to dete volim kao svu svoju decu, on je deo moje familije. Oni su u zatvorenom prostoru i ne treba se mešati puno. Pukne ti film kad vidiš da on plače ili neka tako situacija. On je neiskvareno dete, nikada nikoga nije uvredio. On je tu došao ne nadajući se da će to sve tako da se dogodi. Normalno je da kad ga gledam da sav lebdim - rekao je Hasan i dodao:

- Ona je lepa žena, ne mogu da kažem da nije. Namazanije su ove od 20 godina, ona za svoje godine i treba da izgleda premazeno, namazano i lakirano. Ove sa 22, 23 popa bi nagovorile danas... Meni se ona svidela, njh dvoje su kao lutke - poručio je Dudić.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: M.K.