PRVO OGLAŠAVANJE STEFANI GRUJIĆ POSLE SMRTI MATORINE MAJKE: Jovani se obratila kroz ove stihove (VIDEO)

Stefani se danima nije oglašavala, a sada je odlučila da prekine tišinu i obratila se svojoj bivšoj partnerki, Jovani.

Bivša rijaliti učesnica, Stefani Grujić, nedavno se porodila i na svet donela dečaka kom je dala ime Konstantin, a sa višemesečnoj devojkom Jovanom Tomić Matorom je raskinula vezu. Vest o njenom porođaju je iznenadila sve, a najviše oca deteta, Danijela Dujkovića Munjeza, koji, kao ni ostatak javnosti, nije ni znao da je Stefani trudna.

Matora je, kada je došla u porodilište po tefani, za malog Konstantina rekla da je njen sin. Ipak, otkad je Matorina mama preminula Stefani se nije oglašavala za javnost, a nije se ni pojavila na sahrani. Grujićeva je sada na svom Instagramu objavila snimak na kom se vidi kako se se igra sa psima u sobi. Ono što je svima privuklo pažnju jeste pesma koja se čula u pozadini.

U pitanju je bila pesma Nataše Bekvalac "Poludim li u 25", a Stefani je snimila video baš u momentu kada je išao deo koji kaže "Na pragu tvom od devet do dva u srcu tvom na korak do dna, poludim li zbog tebe je to, sigurno", zbog čega su svi pomislili da je ona ove reči posvetila svojoj bivšoj partnerki.

Autor: Pink.rs