TUŽNE VESTI U DOMU STEFANA KARIĆA! Osman se oglasio povodom njihovog bolnog gubitka: Bog je ovako rekao, leti gore... (FOTO)

Otac rijaliti učesnika Stefana Karića, Osman, saopštio je tužnu vest putem društvenih mreža.

Kućni ljubimac porodice Karić, pas As, uginuo je, što je Osmana skroz slomilo. Podelio je sliku svog sina i psa, uz emotivnu oproštajnu poruku.

- Sa tobom odlazi i deo mene, zauvek ćeš biti u mom srcu, da tečeš kroz vene. Dao sam ti ime As, ti si bio tu da me nekad jedini razumeš, u tebi tražio sam od problema spas. Delili smo nekad i koricu hleba, sada leti, druže moj, do zvezda i neba. Bog je tako rekao, valjda tako treba. Nek ti je večna slava. As moj! - naveo je Osman u objavi.

Stefan je trenutno deo rijaliti programa "Elita" i ni ne sluti šta se dogodilo u njegovom porodičnom domu.

Autor: M.K.