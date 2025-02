Nastao muk u Beloj kući!

Upravo je počela emisija ''Nominacije'', a nominovani učesnici su Dragana Stojančević i Borislav Terzić Terza. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sofiji Janićijević kako bi prva progovorila o nominovanim učesnicima.

- Ja smem Terzu da gledam oči, ako sme i on mene bio bi red - rekla je Sofija.

- Ušinuo sam vrat, pređi ti preko puta - rekao je Terza.

- Naše poznanstvo i pogledi krenuli su od karantina. Sve je počelo kad smo ušli ovde i kad sam ti davala kesice za prehladu. Gledala sam samo tebe i ti to znaš. Pogrešili smo oboje što smo ušli u vezu, a nismo bili svesni ni ti ni ja toga. Ušli smo u sve ovo zajedno, ali me nisi ostavio na adekvatan način. Miličinim ulaskom se sve promenilo, nisi ispao muškarac prema meni i mislim da ni nećeš prema drugim devojkama. Ja sam tog trenutka presekla sve emocije. Poslednjih par dana sam krenula da te gledam, ali to je bila moja igra. Rekla sam pre tri dana Mileni i ostalim ljudima: ''Ja znam da mu Karić dobro misli i da ga savetuje na pravi način, ali on nije iskren''. Ti nisi iskren, rekla sam: ''Počeću da te gledam i promeniću ponašanje''. To sam i uradila, odmah si mi uzvratio. Počeo si da me gledaš, da se smeješ i tako dalje, sve što sam htela. Meni se nisu vratile emocije, to je bila moja igra da pokažem svima da si prevarant. Došao si u Odabrane i tu sam se folirala i gledala te kao nekada. Od tvog pravog puta nema ništa, ti si jednostavno lakomanipulativan - rekla je Sofija, ali je Terza prekinuo:

- Šta si ti pokazala? - upitao je on.

- Pokazala sam da imaš emocije. Ja emociju nisam pokazala, ali ti jesi. Tvrdila sam da ću jednim pogledom uspeti da vratim sve kod tebe i to sam uspela. Ja sam tvrdila na intervju pre dva meseca da neću više nikada biti s tobom. Ja sam se stvarno zaljubila, ali ti nisi stao iza mene - rekla je Sofija.

- Naravno da ću devetom mesecu trudnoće da se sklonim od tebe, meni je bitnije dete od svih vas. Kada je Milica došla, sve mi se preokrenulo u glavi. U poslednjem mesecu trudnoće ja trebam da stanem iza tebe, a ne iza svog deteta?! - upitao je Terza.

- Ne zanima me to što pričaš, svakako to nije istina. Dala sam ti gram pogleda, a ti si se okrenuo baš kako sam htela. Drago mi je što si došao da vidiš zašto plačem i smešno mi je što si pomislio da plačem zbog tebe. Sedam godina veze sam u danu prekinuli i završila, a dva meseca misliš da ne mogu?! Mogu itekako - rekla je Sofija.

- Sinoć si ispala smešna, a ja ću da ispričam sve kako jeste - rekao je Terza.

- Mislim da si dobar prijatelj ljudima koji su jači od tebe finansijski, a oni koji su u tvom rangu, s njima i nisi baš nešto - rekla je Sofija.

- Dok sam igrao fudbal na Marakani, sedeo sam i pio pivo sa prijateljima ispod trafike - rekao je Terza.

- Tako izgledaš. Razlog zašto si se distancirao od mene ljudi ne znaju, ali ja ću im reći. Par dana pre Miličinog ulaska ti si mene molio da se pomirimo i plakao, a ti si za dva dana navodno prestao da me voliš. Kad sam počela da ga gledam pre dva dana, on je došao i rekao: ''Džabe me gledaš, ti nemaš ni srca ni duše''. Ti si se ovde kompleksirao kada bi se god pomenuo neki dečko koji je bolji. Uplašio si se zbog Karića - rekla je Sofija, ali je besan Terza prekinuo:

- Nisam imao problem s njim nego nisam verovao tebi i to si i dokazala. Ja sam pokazao da sam mogao da te imam i dokazao sam - rekao je Terza.

- Što se tiče toga da li si mogao da me imaš ili ne, mogao si jer sam ti ja dala pristup. Kada sam izašla iz duge veze sa čovekom koji je bio jako ozbiljan i jako moćan, u tebi sam videla sve što on nije imao. Pokazao si mi da ti je stalo do mene kada si ustao i ostavio trudnu verenicu - rekla je Sofija.

Autor: N.P.