Kada sam video Milicu sa stomakom do zuba... Terza se iskompleksirao zbog Sofijinih reči, pa pokušao da se opere od emocija prema njoj! (VIDEO)

U toku je emisija ''Nominacije'', a nominovani učesnici su Dragana Stojančević i Borislav Terzić Terza, a Sofija Janićijević je prva nominovala. Sada je Terza dobio reč kako bi bivšoj odgovorio na sve izrečene reči:

- Pokazala je ovde da radi sve zbog rijalitija, kao ona je mene navukla. Ovo je takva jedna budalaština, ja sam svima rekao: ''Sprdaću se i smeškaću se s njom jer nemam emociju''. Ovde je pričala kako ne želi sa mnom razgovor - rekao je Terza, ali ga je Sofija prekinula:

- Je l' da verujemo njoj ili Dači? Samo joj pokazujem da je veliki lažov. Ona hoće da me navuče na budalu da bi se ja pomirio. Da li sam pričao Kariću, da li sam pričao Luka?! Ja nemam emociju, ja nisam zaslepljen da ne vidim šta radi. Ona produžava priču da ostane i dalje u temi, je l' ima klip šta je ona meni rekla ispred izolacije?! Mene ona ne zanima, niti bih se ikada pomirio s njom. Ja znam šta si ti rekla ispred Odabranih - rekao je Terza.

- Kaži Terza šta smo pričali ispred Odabranih - rekla je Sofija.

- Ne želim, što moraju da znaju?! Sve ti propada, ne možeš da lažeš narod. Ja nikada u rijalitiju nisam lagao, ali neću ti dati više na značaju. Rekao sam ti: ''Ne dobacuj mi'', sad si opet provocirala. Budi ti domaćica i majka kakva trebaš da budeš, to ti od srca želim. Ako nisam ispao pravi muž, ispašću pravi otac. Uradili smo šta smo uradili, ali kada je Milica došla i kada sam video stomak do zuba tada sam postao svestan. Rođenom bratu bih okrenuo leđa zbog rođenog deteta. Da nije bila trudna, ostao bih s tobom. U tom trenutku je bilo najlogičnije da se sklonim od tebe kako joj ne bih nanosio stres i dodatno svom detetu. Džabe se smeješ, pokazala si da si jedan manipulator. Kao ti si mene navukla na pogled, ja svaki dan pričam i u kameru da ti mene ne zanimaš. Ja se sprdam i sa tobom i sa ljudima. Neću dozvoliti sebi da uđem ni sa kim u vezu ovde, a videću šta ću raditi napolju. Bezobrazna si, evo sad se smeješ. Moraš da shvatiš da si pokvarena, konstantno me ponižavaš da sam ja neka sirotinja, šta si ti i ko si ti?! Ti ćeš za moje prijatelje da pričaš nešto, ja imam drugove koji imaju mnogo para, a imam i prijatelje kojima ja pomažem - rekao je Terza.

- Ako si završio svoju pesmicu koju si naučio napamet, mogu da nastavim. Ti ovako reaguješ kad se uzbudiš, a ne kad pričaš istinu - rekla je Sofija.

- Ja ne lažem, meni je moje dete najbitnije apsolutno, ja bih rođenoj majki okrenuo leđa - rekao je Terza.

- Hoćeš da nastaviš sa dramom ili da pričam ja? - upitala je ona.

- Tebi je moje dete drama?! Sram te bilo - rekao je Terza.

- Ja nisam to rekla. Ja se ne bih kajala da je on ispao pravi muškarac. Priznao mi je da ima emocije ispred Odabranih - rekla je Sofija.

- Blamu jedan tebi je smešno, sram te bilo. Da si bila vredna ostao bih sa tobom - rekao je Terza.

- Terza ti si prema Milici bio loš i prošle godine, nisi ti zbog nje ispao loš - rekla je Ivana.

- Naša veza je bila najgora, ali ja sam pokušavao da spustim loptu. Nisam mogao da je branim kad nisam bio u pravu. Namerno sam neke stvari uradio da bih se ja njoj zgadio. Posle je haos bio sa Sarom i rekao sam joj: ''Zapamtićeš me za ovu izolaciju''. Sofija da je čovek rekla bi: ''Ti si i trebao da se skloniš od mene zbog svog deteta''. Ja ne znam šta bi drugi ljudi uradili. Mene boli kur*c za ovaj rijaliti, ja sam krivicu svu preuzeo. Ispao sam loš prema njoj, ali mogla je neke stvari ljudski da kaže - rekao je Terza.

- On prebacuje krivicu na mene, ja sam kriva što sam ukaljala svoj obraz, a ja nisam ta koja moram da razmišljam o njihovim ženama i majkama. Ja sam izgubila svest da je žena trudna, meni je žao što se to desilo, ali svako nosi svoj krst i ja ću svoj krst nositi do kraja života. Nisam rekla da mi nije žao što sam to uradila, naprotiv jeste. Sam zna da nikada nisam pominjala njegovo dete, a to što on sad radi je smešno - rekla je Sofija.

- Večeras je potvrdila da je njoj sve rijaliti i igra - rekao je Terza.

- Da nije plakala možda bi joj i prošla priča - rekao je Karić.

- On je meni rekao pre dva dana i time je pokazao sve - rekla je Sofija.

- Sinoć kada je došao Dača sve je pokazala i rekla - rekao je Terza.

Autor: N.P.