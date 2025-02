Bebica održao Terzi čas morala, pa ga poslao u izolaciju: Priznao da veruje u njegov kontakt s detetom, pa Dragani dodelio epitet lake devojke! (VIDEO)

Kao stvoren za ovo!

U toku je emisija ''Nominacije'', a nominovani učesnici su Dragana Stojančević i Borislav Terzić Terza. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nenadu Macanoviću Bebici.

- Posle ovog razgovora sa Sofijom sam siguran da te emocije prema Sofiji nisu prošle. Da nemaš emocije ne bi mogao da imaš ovakvu reakciju - rekao je Bebica.

- Je l' tebe iznervira kad te Teodora laže? - upitao je Terza.

- Da, ali ja prema Teodori imam emocije. Ovim rečima si sam sve rekao. Ja sam uvek pričao da ti imaš emocije prema Sofiji, nije mi bilo realno da neke stvari radiš iz kompleksa. Ovo sad što je pričala Sofija je čista borba ega, to je pokazala i sada i sinoć. U toj jurnjavi za temom se zaljubila i stvorila emocije prema tebi. U utorak sam je video da plače, odmah sam znao šta je. Što se tiče tvog odnosa sa detetom, mislim da nema nikakve veze sa tvojim vezama. Tebe drži to što je Milica rekla: ''Ako budeš sa Sofijom, nećeš videti dete''. To što si pričao da ima nešto sa Draganom, to ti je odgovor na Sofijinu igru sa Matejom. Hteo si da izazoveš njenu reakciju koju si i dobio. Klip iz izolacije gde ti pevaš: ''Beli moj labude'', a Draganu zoveš crni labud. Ja ne podržavam da ulaziš u veze, ali želim da budeš iskren. Ti vrlo dobro znaš koga slušao i kako si postupao. Nikada nisi bio loš prijatelj, ako treba poginućeš za prijatelja, ali nikada nećeš okrenuti njima leđa. Ja želim da budeš dobar otac i verujem da ćeš imati kontakt sa Milicom i sa bebom - rekao je Terza, pa se osvrnuo na Draganu:

- Ja smatram da si ti lakomoralna devojka, ovde s tobom radi ko šta želi. Sećam se da si zvala Rajačića u ćošak preko Ene, onda si bila sa Lukom u priči, sviđao ti se i Peja, a sada ti se sviđa Terza. Tebi se ne sviđa niko, tebi se sviđa rijaliti. Da te zanima Terza, tebi bi smetale priče o njemu i Sofiji - rekao je Bebica.

- Rajačić je nju gledao ,Luka je išao kod nje u Pab, ja sam njoj prišao - rekao je Terza.

- Ja ću poslati Terzu u izolaciju zbog svega što je uradio - rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.