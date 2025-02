NASTAO TAJAC!

U toku je emisija ''Nominacije'', a nominovani učesnici su Dragana Stojančević i Borislav Terzić Terza. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Milena Kačavenda.

- U više navrata sam ti rekla: ''Ti Milicu nećeš moći da sažvaćeš'' i to je tako bilo. Posle se desila trudnoća, ti to nisi prihvatio kako treba. Kada sam podržala vezu sa Sofijom, moje mišljenje je da bi to isto uradio i napolju, ali ne bi bilo tako surovo kao i ovde. Prevario si je u više navrata, tako da je meni to bilo očekivano. Kada smo ušli ovde i u studiju si plakao, mislila sam da ćeš ti ovu sezonu izgurati šmekerica, uzeti pare i otići kući. Ja sam bila pristrasna, ali to me koštalo. Ti meni jesi i bićeš drag. Ja sam Sofiju na prvim nominacijama iskritikovala, ali sam vremenom videla da si se zaljubio i bila sam tu. Ja nisam birala strane, ali sam vas podržala. Bilo mi je jasno kad je Milica ušla da ima emocije i ovde se slomila kada te je ugledala. Išla je na to da vas rastavi i to je bila jedina poenta njenog ulaska. Ja ne mislim da je Sofija tako loša kao što je ovde predstavljeno - otkriva Milena, pa dodaje:

- Trudnoća i dete ne vezuje ljude, to sam ti rekla i stala na tvoju stranu. Ovo što si ti uradio, nažalost se puno puta dešava i napolju. Pitala sam te: ''Možeš li?'', ti si meni pokazao da je stvar već gotova. Ti jesi jedan od momaka koji se mnogih stvari odrekao zbog sporta, a sada ih nadokanđuješ. Ti nisi dobar drug nikome, ti si čovek sa najviše izvini u ovoj kući. Ti mene nikada nisi izvređao na način koji si druge jer znaš da sam uvek bila uz tebe. Optužio si me da sam vređala Milicu, a mi smo bili u pušioni i ja sam ti rekla: ''Ja jasno znam sve o Milici i ne mora biti sve tačno, ali 85 posto stvari koje ja znam je tačno''. Upozoravala sam ga da ne priča loše stvari o Milici, a on je otišao na intervju i vratio se, pa mi je rekao: '' Ispričao sam sve''. Terzi je meni pokazao rukama: ''Da li je Milica imala kombinacije za lovu'', ja sam rekla: ''Da'' - rekla je Milena.

- Ja sam zato rekao: ''Sramota me da imam sa njom dete''. Ona je meni rekla: ''Je l' si ti saznao o njoj nešto?'', ja sam rekao: ''Nisam ništa'', ali posle toga je ona rekla: '' Ja mnogo toga znam'' - rekao je Terza.

- On je meni to preneo, ja sam bila u šoku. Ja sam ga pitala: ''Je l' si ti to znao?'', a on je rekao: ''Ja sam to mogao i da predpostavim, ona mi je to samo potvrdila'' - rekla je Sofija.

- Ja za te stvari nisam znao - rekao je Terza.

- Je l' moguće da ćutiš sada? Trebaš da kažeš da nije istina, to je majka tvog deteta - rekao je Marko.

- Ja to nisam izneo nikome niti sam to rekao ikome. Sada sam isto rekao da ne želim da pričam. Ja u to nisam poverovao, jer da jesam ja bih rekao neke stvari - rekao je Terza.

- On je meni rekao: ''Ti si pljuvala Milicu'', ne nisam. On je rekao meni: ''Hoću da te pričam nešto i da popričam s tobom''. Ja sam znala na šta se to odnosi, nije on čuo od mene, pa on pao u nesvest - rekla je Milena.

Autor: N.P.