Evo šta je obeležilo veče za nama u Eliti!

Subota veče rezervisana je za emisiju "Nominacije", emisija u kojoj učesnici "Elite" iznose svoje mišljenje o potrčcima, a kako je ove nedelje vođa bila Ena Čolić, ona je za svoje potrčke postavila Borislava Terzića Terzu i Draganu Stojančević, o kojima se u večeri iza nas naveliko i naširoko govorilo.

Na samom, početku reč je dobila Sofija Janićijević, Terzina bivša devojka s kojom je prevario tada trudnu verenicu Milicu Veličković, a koja je svojim otkrićem i nominacijom šokirala sve.

- Naše poznanstvo i pogledi krenuli su od karantina. Sve je počelo kad smo ušli ovde i kad sam ti davala kesice za prehladu. Gledala sam samo tebe i ti to znaš. Pogrešili smo oboje što smo ušli u vezu, a nismo bili svesni ni ti ni ja toga. Ušli smo u sve ovo zajedno, ali me nisi ostavio na adekvatan način. Miličinim ulaskom se sve promenilo, nisi ispao muškarac prema meni i mislim da ni nećeš prema drugim devojkama. Ja sam tog trenutka presekla sve emocije. Poslednjih par dana sam krenula da te gledam, ali to je bila moja igra. Rekla sam pre tri dana Mileni i ostalim ljudima: ''Ja znam da mu Karić dobro misli i da ga savetuje na pravi način, ali on nije iskren''. Ti nisi iskren, rekla sam: ''Počeću da te gledam i promeniću ponašanje''. To sam i uradila, odmah si mi uzvratio. Počeo si da me gledaš, da se smeješ i tako dalje, sve što sam htela. Meni se nisu vratile emocije, to je bila moja igra da pokažem svima da si prevarant. Došao si u Odabrane i tu sam se folirala i gledala te kao nekada. Od tvog pravog puta nema ništa, ti si jednostavno lakomanipulativan - rekla je Sofija, ali je Terza prekinuo:

- Šta si ti pokazala? - upitao je on.

- Pokazala sam da imaš emocije. Ja emociju nisam pokazala, ali ti jesi. Tvrdila sam da ću jednim pogledom uspeti da vratim sve kod tebe i to sam uspela. Ja sam tvrdila na intervju pre dva meseca da neću više nikada biti s tobom. Ja sam se stvarno zaljubila, ali ti nisi stao iza mene - rekla je Sofija.

Sofija nije završila nominaciju, ali je Terza dobio reč kako bi joj odgovorio na izrečeno.

- Kaži Terza šta smo pričali ispred Odabranih - rekla je Sofija.

- Ne želim, što moraju da znaju?! Sve ti propada, ne možeš da lažeš narod. Ja nikada u rijalitiju nisam lagao, ali neću ti dati više na značaju. Rekao sam ti: ''Ne dobacuj mi'', sad si opet provocirala. Budi ti domaćica i majka kakva trebaš da budeš, to ti od srca želim. Ako nisam ispao pravi muž, ispašću pravi otac. Uradili smo šta smo uradili, ali kada je Milica došla i kada sam video stomak do zuba tada sam postao svestan. Rođenom bratu bih okrenuo leđa zbog rođenog deteta. Da nije bila trudna, ostao bih s tobom. U tom trenutku je bilo najlogičnije da se sklonim od tebe kako joj ne bih nanosio stres i dodatno svom detetu. Džabe se smeješ, pokazala si da si jedan manipulator. Kao ti si mene navukla na pogled, ja svaki dan pričam i u kameru da ti mene ne zanimaš. Ja se sprdam i sa tobom i sa ljudima. Neću dozvoliti sebi da uđem ni sa kim u vezu ovde, a videću šta ću raditi napolju. Bezobrazna si, evo sad se smeješ. Moraš da shvatiš da si pokvarena, konstantno me ponižavaš da sam ja neka sirotinja, šta si ti i ko si ti?! Ti ćeš za moje prijatelje da pričaš nešto, ja imam drugove koji imaju mnogo para, a imam i prijatelje kojima ja pomažem - rekao je Terza.

- On prebacuje krivicu na mene, ja sam kriva što sam ukaljala svoj obraz, a ja nisam ta koja moram da razmišljam o njihovim ženama i majkama. Ja sam izgubila svest da je žena trudna, meni je žao što se to desilo, ali svako nosi svoj krst i ja ću svoj krst nositi do kraja života. Nisam rekla da mi nije žao što sam to uradila, naprotiv jeste. Sam zna da nikada nisam pominjala njegovo dete, a to što on sad radi je smešno - rekla je Sofija.

Na kraju čitavog haosa sa bivšim dečko Sofija je odlučila da i ovog puta ispadne uslovno rečeno "džek", te je tako sačuvala Terzu, a u izolaciju je poslala Draganu.

Naredni koji je izneo svoju nominaciju, tj. mišljenje o potrčcima, bio je Uroš Stanić, koji nije štedeo reči na Terzin račun.

- On je za mene najodvratnija osoba ikada, to je greška prirode. Mene je sramota što dišem isti vazduh kao i ti, smeće jedno. Folirao se ovde dva meseca da ga Sofija ne zanima, ali videli smo šta si govorio Sofiji ispod pokrivača. Pokazao si da imaš emocije prema Sofiji, dok ona ide emocije samo prema novcu. Osoba koja ovde iskaljuje bes samo na slabije od sebe, ne sme jačima da se suprodstavi. Psuje mi majku i sve, pokazuje svoje odvratno ponašanje - rekao je Uroš.

- Operi majicu, smrdiš - rekao je Terza.

- Ja ću majicu da operem, ali ti svoj obraz ne možeš. Od prvog dana se držim svog stava, jako mi je žao što nisi uspeo da me pridobiješ na svoju stranu. Jako mi je degutantno i kliše kada čujem da pominje moju drugaricu. Umesto da sagne glavu i ćuti, on konstantno pominje Milicu, a na to nemaš pravo. Ti si osoba koju Milicu ne zaslužuje, naneo si joj bol. Umesto da joj trudnoća bude bezbrižna i srećna, ti si joj naneo bol, suze i patnju. Čim si mogao da imaš onakav se*s i da ne misliš na moju drugaricu, sve mi je jasno. Iz dana u dan pokazuješ svoje pravo lice, proružneo si od zlobe. Nemam šta da ti kažem sem da ti pokažem majicu. Jedno si ljudsko dno. Osobe kao što si ti viđam samo u horor filmovima, ti si hodajući duh - rekao je Uroš.

Miličin drug, Nenad Macanović Bebica sledeći je izneo svoju nominaciju.

- Da, ali ja prema Teodori imam emocije. Ovim rečima si sam sve rekao. Ja sam uvek pričao da ti imaš emocije prema Sofiji, nije mi bilo realno da neke stvari radiš iz kompleksa. Ovo sad što je pričala Sofija je čista borba ega, to je pokazala i sada i sinoć. U toj jurnjavi za temom se zaljubila i stvorila emocije prema tebi. U utorak sam je video da plače, odmah sam znao šta je. Što se tiče tvog odnosa sa detetom, mislim da nema nikakve veze sa tvojim vezama. Tebe drži to što je Milica rekla: ''Ako budeš sa Sofijom, nećeš videti dete''. To što si pričao da ima nešto sa Draganom, to ti je odgovor na Sofijinu igru sa Matejom. Hteo si da izazoveš njenu reakciju koju si i dobio. Klip iz izolacije gde ti pevaš: ''Beli moj labude'', a Draganu zoveš crni labud. Ja ne podržavam da ulaziš u veze, ali želim da budeš iskren. Ti vrlo dobro znaš koga slušao i kako si postupao. Nikada nisi bio loš prijatelj, ako treba poginućeš za prijatelja, ali nikada nećeš okrenuti njima leđa. Ja želim da budeš dobar otac i verujem da ćeš imati kontakt sa Milicom i sa bebom - rekao je Bebica, pa se osvrnuo na Draganu:

- Ja smatram da si ti lakomoralna devojka, ovde s tobom radi ko šta želi. Sećam se da si zvala Rajačića u ćošak preko Ene, onda si bila sa Lukom u priči, sviđao ti se i Peja, a sada ti se sviđa Terza. Tebi se ne sviđa niko, tebi se sviđa rijaliti. Da te zanima Terza, tebi bi smetale priče o njemu i Sofiji - rekao je Bebica.

Na iznenađenje mnogih, Aneli Ahmić prilikom iznošenja svog mišljenja istakla je da je sve Terzine uvrede na račun njene ćerke Nore oprostila, ali da ih nikada neće zaboraviti.

- Terza, ja sam uvidela promenu kod tebe i to sam podržala. Vređao si moje dete što ti nikad neću zaboraviti - rekla je Aneli.

- Ja sam u tom trenutku bio totalno polupan, ja sam ti se za to izvinio. Ja sada moram da skačem i da se branim od laži - rekao je Terza.

- Terza ne dozvoljavaš ljudima da iznesu svoje mišljenje. Pusti ljude, pa završi. Često razmišljam o uvredama koje si mi izgovorio o Nori. Mogu da uzmem u obzir da si bio polupan, ali ne mogu to da zaboravim. Uradio si šta si uradio, ali gledaj da dođeš sebi i da se izvučeš iz ovoga. Drago mi je što vidim u tebi želju da budeš otac, treba dete da ti bude na prvom mestu - rekla je Aneli.

Anđela Đuričić naredna je nominovala, te je tom ,prilikom žestoko zaratila sa Terzićem.

- Stvari koje si mi izgovorio nikada neću zaboraviti ni preći preko njih. Nisi adekvatno osuđen za postupak koji si uradio, uopšte se ne kajem što sam to već rekla. Da li je lična frustracija što nisi osuđen kao ja jer ono što si ti napravio, to niko nije uradio. Za mene nisi pokazao da si domaćin i porodičan čovek, jesi jedino kada treba prase da se seče. Videla sam da si želeo razgovor sa Sofijom, posle čega je ona rekla neke stvari na osnovu kojih je prouzrokovala da ti kažeš: ''Neću razgovor''. Ti si se iskompleksirao i povukao - rekla je Anđela.

- Možete da mislite šta hoćete, hteo sam da završimo jednom zauvek - rekao je Terza.

- Ti i Sofija ste imali komunikaciju preko treće osobe proteklih dana. Shvatio si da si pogrešio kada si bio pijan jer si pokazao emociju. Najgore mišljenje imam o tebi, svaki put kad prođeš pored mene, ja kažem: ''Jao evo ga ovaj'', ne mogu očima da te gledam - rekla je Anđela.

- Ni ja tebe - rekao je Terza.

- Mene to ne zanima, ovo su tvoje nominacije. Sedi tu, ćuti i slušaj - rekla je Anđela.

Totalna suprotnost bila je nominacija Anđeline jače polovine, Nenada Marinkovića Gastoza, koji je istakao da oprašta Terzi sve teške reči izgovorene, te je Anđeli odmah krenula para na uši, a da li je ovo samo jedno zatišje pred buru, ostaje nam da ispratimo.

Stefan Karić, poznat po svom britkom jeziku, naredni je nominovao.

- Terza znaš moj i tvoj odnos i moje mišljenje o tome. Nemoj da dozvoliš da nam neko pokvari odnos. Imamo poštovanje prvenstveno zbog naših prijatelja napolju, ali i da nema njih nismo imali sukobe ovde. Ne smatram da imaš kompleks kada sam ja u pitanju. Mislim da ti i Sofija prikrivate emocije, ali mislim da si se nekako opasuljio. Nikada nisam želeo da utičem na tebe niti da te ispravljam. Ne želim da ljudi misle da sam ja tebe nagovarao na nešto. Gastoz mi je zamerio jedino tebe u mom učešću, ali ja sam tebe podržao jer sam video da si krenuo na pravi put - rekao je Karić, pa se osvrnuo na Draganu:

- Dragana poznajem te već pet godina, sada si mnogo bolja iskreno. Ne mislim da trebaš da ulaziš sa Terzom u neki odnos, ali ako ne budete mogli da se suzdržite okej. Ostaviću tebe - rekao je Stefan.

Ono što su svi čekali bila je nominacija Marka Đedovića, koji nije štedeo reči na račun Draganinog i Terzinog odnosa.

- Moram da ga osudim da ne bi gastrabajteri mene osudili u komentarima, ali se šalim naravno. Mene zabole kur*c da ti nabijam na nos šta si uradio. Mislim da nemaš m*da u životu i to je tvoj najveći problem u životu. Ti sve negde kreneš, pa staneš. Kada je bila reč o trudnoći Miličinoj ti si mislio da to tako treba, pa si stao. Moraš imati m*da da bi živeo i radio šta hoćeš. Bolje nemoj da radiš ništa, pa sedi pij tabletice i pivo. Ovo što se Sofije tiče, pojma niko nije imao. Računala je na podršku prijatelja u tom trenutku da glumi rijaliti ribu, ali ništa od toga. Od loših si učila rijaliti, verujem da si učila od Gastoza ili Ivana. Učila si od pogrešnih, kad naprave sr*nje, ne znaju da se nose sa svojim sr*njima, pa pričaju da igraju rijaliti. Ovde ti rijaliti ne prolazi, lagala si sve što si izgovorila večeras. Osvetnica plava, to može da prođe negde druge, ali ovde ne. Toliko si bila providna da te je i Terza provalio, zamisli tek koliko si nama bila smešna. Sve što ste želeli da prikrijete, večeras niste uspeli - rekao je Đedović, pa dodao:

- Bolje ćutite da ljudi vide da ste mudri nego da ste glupi. Što se mene tiče idi promeni pol, mene ne zanima uopšte. Budi s kim hoćeš, nemoj da budeš ni sa kim. Radi šta god želiš, tvoja stvar. Što se utorka tiče, ljudski si postupio - rekao je Đedović, pa se osvrnuo na Draganu:

- Mi ne provodimo vreme, jedino čega se sećam iz ''Zadruge'' je da si se uvalila Milanu u krevet. Nisam primetio poljupce s Lukom jer me ne interesuje. Ostaviću Terzu, a poslati Draganu - završio je on.

Milena Kačavenda, bivša Terzina drugarica, žestoko je oplela po Terzi, te je otkrila i šokantne detalje njihovog razgovora o Milici.

- U više navrata sam ti rekla: ''Ti Milicu nećeš moći da sažvaćeš'' i to je tako bilo. Posle se desila trudnoća, ti to nisi prihvatio kako treba. Kada sam podržala vezu sa Sofijom, moje mišljenje je da bi to isto uradio i napolju, ali ne bi bilo tako surovo kao i ovde. Prevario si je u više navrata, tako da je meni to bilo očekivano. Kada smo ušli ovde i u studiju si plakao, mislila sam da ćeš ti ovu sezonu izgurati šmekerica, uzeti pare i otići kući. Ja sam bila pristrasna, ali to me koštalo. Ti meni jesi i bićeš drag. Ja sam Sofiju na prvim nominacijama iskritikovala, ali sam vremenom videla da si se zaljubio i bila sam tu. Ja nisam birala strane, ali sam vas podržala. Bilo mi je jasno kad je Milica ušla da ima emocije i ovde se slomila kada te je ugledala. Išla je na to da vas rastavi i to je bila jedina poenta njenog ulaska. Ja ne mislim da je Sofija tako loša kao što je ovde predstavljeno - otkriva Milena, pa dodaje:

- Trudnoća i dete ne vezuje ljude, to sam ti rekla i stala na tvoju stranu. Ovo što si ti uradio, nažalost se puno puta dešava i napolju. Pitala sam te: ''Možeš li?'', ti si meni pokazao da je stvar već gotova. Ti jesi jedan od momaka koji se mnogih stvari odrekao zbog sporta, a sada ih nadokanđuješ. Ti nisi dobar drug nikome, ti si čovek sa najviše izvini u ovoj kući. Ti mene nikada nisi izvređao na način koji si druge jer znaš da sam uvek bila uz tebe. Optužio si me da sam vređala Milicu, a mi smo bili u pušioni i ja sam ti rekla: ''Ja jasno znam sve o Milici i ne mora biti sve tačno, ali 85 posto stvari koje ja znam je tačno''. Upozoravala sam ga da ne priča loše stvari o Milici, a on je otišao na intervju i vratio se, pa mi je rekao: '' Ispričao sam sve''. Terzi je meni pokazao rukama: ''Da li je Milica imala kombinacije za lovu'', ja sam rekla: ''Da'' - rekla je Milena.

- Ja sam zato rekao: ''Sramota me da imam sa njom dete''. Ona je meni rekla: ''Je l' si ti saznao o njoj nešto?'', ja sam rekao: ''Nisam ništa'', ali posle toga je ona rekla: '' Ja mnogo toga znam'' - rekao je Terza.

- On je meni to preneo, ja sam bila u šoku. Ja sam ga pitala: ''Je l' si ti to znao?'', a on je rekao: ''Ja sam to mogao i da predpostavim, ona mi je to samo potvrdila'' - rekla je Sofija.

Da je prijateljstvu Milene i Terze došao u kraj, govori u prilog ova informacija koju je Kačavenda iznela u javnost, ali i njihov odnos u nastavku emisije.

- On je to znao i to se videlo po njegovoj reakciji - rekla je Milena.

- Nisam, ja da sam znao te stvari, ja nikad ne bih bio s njom napolju. Ja nisam to znao, ja sam pitao nju da li je to obzirom da su pričali ima nešto još gore - rekao je Terza.

- Da li je moguće da ti sada dozvoljavaš da se tako priča o njoJ?! Žena kući čuva tvoje dete, a ti dozvoljavaš da bilo ko priča ovako o njoj - rekla je Anđela.

- Ti nisi bitna - rekao je Terza.

- Ja ne znam da li su sve stvari istina, ali on je delovao kao da to zna. Terza i ja možemo da komuniciramo usput jer se mi nismo vređali. Mi ne možemo imati isti odnos zbog nekih stvari koje je on izneo - rekla je Milena.

S druge strane, neko ko je vinuo njihovo prijateljstvo u nebesa, bio je Danijel Dujković Munjez.

- Ljudi ovde pričaju da Terza i ja nismo prijatelji, ali to su debili. Ja zameram Terzi što posle teških uvreda sa nekim ljudima spušta loptu. Evo šta su sve on i Milena rekli jedno drugom, a sada hoće da pričaju normalno. Meni ne smeta, ja sam se od Milene distencirao. Nikada ne mogu da zaboravim kako je neke ljude ponižavala - rekao je Munja.

- Moraš da shvatiš da smo najgori i da nas tako svi gledaju. Nek smo najgori, baš nas briga - rekao je Terza.

- Moraš da imaš stav i karakter, drago mi je što sa Anđelom ne želiš da spustiš loptu jer nije ni normalno. Moraš da imaš svoj stav, uvek trebaš da kažeš šta misliš. Kad si najgori bio sam jedini uz tebe i biću. Imali smo period kad smo se razdvojili, ali to je bilo kada si sa Anom Spasojević provodio vreme. Ti si meni uvek na prvom mestu i u to ne sumnjaj. Nadam se da nećeš biti NN - rekao je Munja.

S obzirom na to da su mnogi sumnjali u primirje Sanje Grujić i Sofije, njih dve su dokazale da je bilo lažno, tj. konkretno Grujićeva je iznela svoje pravo mišljenje o Janićijevićevoj što je diglo ogromnu prašinu u Beloj kući.

- Ja sa Draganom imam dobar odnos, ne sviđa mi se što ne ume da se brani. Više nju osuđuje zbog Terze, nego što su Sofiju. Mislim da trebaš da se skloniš iz odnosa sa Terzom jer mi ne deluješ kao neko ko želi da povređuje druge žene - rekla je Sanja, pa se osvrnula na Terzu:

- On je uvek bio kulturan i fin, kao i što mi je bio na raspolaganju kada mi je nešto bilo potrebno. Terza mislim da ti ovde niko nije prijatelj, svi su bili nemi kada si išao u problem, a sada svi skaču kada si u problemu. Meni je mnogo teško zbog Milice, mislim da je devojka koja je bila vredna poštovanja. Mislim da su sve uvrede koje je izrekla za vas male, na osnovu toga što ste joj uradili. Mislim da ne treba da te bude blam što si njoj napravio dete, nego da te bude blam s kim si je prevario. Ja sam rekla šta sam imala - rekla je Sanja.

- Milica je govorila da sam ja kurv*tina, da sam devojka sa šipke i sve što je izgovarala se svodilo na to da sam ja ku*vetina - rekla je Sofija.

- Ja sam se njemu obratila i mislim da je on jako pametan da shvati šta sam rekla. Zadržaću Draganu jer je žensko - rekla je Sanja.

- Ja nemam jednu mrlju zbog koje ću se kajati, jedina greška mi je što sam ušla u vezu sa Terzom - rekla je Sofija.

- Oduvek sam dovoljno pametna da primetim neke stvari, samo sam bila glupa da ih pričam direktno. Sada sam rekla, ali sada biram pravo da ćutim - rekla je Sanja.

Na kraju nominacija učesnika "Elite", potrčci su dobili reč kako bi izneli svoj sud i dali završnu reč u kojoj je Dragana zamolila cimere da kojima, kako kaže, smeta njen odnos sa Terzom, da ih ne gledaju.

Kako je došao kraj i ovoj emisiji, došao je red na to da voditeljka Ivana Šopić saopšti ko je nominovan od strane učesnika, Odabranih, ali i publike, no, međutim došlo je do neočekivanog preokreta. Naime, kako je istakla voditeljka, ove nedelje neće biti izbacivanja.

