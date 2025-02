Kad bih ušao, sigurno bih... Stanislav Krofak progovorio o ružama za Anđelu, pa se osvrnuo na Gastozovu reakciju: On je meni... (VIDEO)

Iskren do koske!

U novom izdanju emisije "Rijaliti rešetanje", Joca novinar posetio je Zagreb, mesto u kom živi bivši učesnik "Elite 7", petopalsirani superfinalista iste sezone, Stanislav Krofak, te je Joca sa njim porazgovarao o 101 ruži i čokoladi koju je poslao u "Elitu 8" za Anđelu Đuričić.

- Šta ćemo sa ružama? Svi su izveštavali o tome - pitao je Joca.

- Malo, malo ona je govorila ono: "Budemo videli", nisam ja to pratio, mene su označavali. Kada su oni raskinuli, meni su ljudi slali poruke i ja kažem: "sada ću ja napraviti, poslaću ruže", naručio sam 101 ružu i čokoladu i onda je nastao haos. Znao sam šta će to izazvati...Ona da nije htela to da primi, ona bi rekla: "Ne zanima me", ona je to prihvatila, ali ne mogu reći, ne znamo se. Ona je mene gledala u "Eliti", ja sam nju gledao, samo kada su me pitali, rekao sam da mi je ona najlepša devojka - rekao je Stanislav.

- Šta te je kod nje najviše kupilo - pitao je Joca.

- Izgled. Ona je tip devojke koja se meni sviđa - rekao je Krofak, pa je otkrio kako gleda na Gastozovu reakciju:

- Gastoz je meni skroz normalan dečko, samo vidim da ima kao i ovi stari rijaliti igrači kao: "Više nikada, neću da te vidim", pa onda za dva dana pomirenje...Vidiš, on se od nje odmakne, drugi je želi, pa on ponovo. Ovo je ubrzalo ceo proces pomirenja. Ne mogu da pričam o tome da li joj se dopadam - rekao je Stanislav, a onda je otkrio šta bi se desilo kada bi se uselio u "Elitu":

- Kada bi ušao, sigurno bih provodio vreme sa njom, s nekim ko mi odgovara fizički, ko mi se dopada, normalno je da provodim vreme s njom, ako je u vezi ništa - dodao je on.

O čemu je još Krofak govorio, pogledajte u videu na početku teksta.

Podsetimo, u emisiji "RedAkcija" na RED televiziji, Stanislav je u prvimm uključenjima na početku "Elite 8" izrazio simpatije prema Anđeli, što možete pogledati u nastavku.

Autor: Nikola Žugić