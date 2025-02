Zadnji put smo se čuli pre... Stanislav Krofak progovorio o odnosu sa Majom, a evo šta kaže za to što je Stefani TAJNO rodila Munji sina (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije "Rijaliti rešetanje", Joca novinar posetio je Zagreb, mesto u kom živi bivši učesnik "Elite 7", petopalsirani superfinalista iste sezone, Stanislav Krofak, a za sam kraj emisije, Joca je porazgovarao sa Stanislavom o odnosu sa Majom Marinković, ali i o aktuelnim temama koje tresu region.

Je l' postoji mogućnost da se pomiriš s Majom - pitao je Joca.

- Ma ne, to je završena priča. Ja kad nešto završim, ja to završim. Mi smo se bili čuli, na prijateljskoj bazi, zadnji put smo se čuli pre mesec, mesec i po dana. Tu i tamo se čujemo, neka poruka nakon nekog vremena, ništa bre, prijateljski. Šta god da je bilo, bilo je, ostali smo u normalnom odnosu i to je to - rekao je Stanislav.

Matora, Stefani, Munjez, šta kažeš na to?

- Video sam to. Nisam mogao da verujem kada sam video, Munjez ništa ne krije, nije ništa znao, niko nije znao. Ja sam čestitao, rekao sam joj: "Čestitam ti". Ja Matoru stvarno poštujem, izrazio sam joj saučešće zato što joj je majka umrla, žao mi je, da sam bio bliže, došao bih na sahranu - rekao je Krofak.

U videu na početku teksta pogledajte o čemu je još Stanislav govorio pred kamerama.

Autor: Nikola Žugić