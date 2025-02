Plakala sam zbog ljubavi: Anabela otkrila da je imala strah od godina, priznala da li je ikada očekivala da će imati tri ćerke

Voditeljka Bojana Lazić je u Premijeri Vikend specijalu ugostila Anabelu Atijas.

Anabel je na početku gostovanja otkrila kako se oseća nakon što je napunila 50 godina:

- Demantovala sam samu sebe, jer sam se plašila tih godina, a godine su samo broj. Ja živim život na svoj poseban način, ja radim na sebi i na svom zdravlju na vreme, jer sam se borila, godinama sam ulagala u sebe. Moje ćerke su to gledale od mene, ja sam im primer i one to slede, i dajem im ja savete kada traže - rekla je Anabela pa je otkrila:

- KAda sam bila mlada gledala sam sebe sa troje dece, ali sam bila ubeđena da ću imati sinove,

Anabela je otkrila da je često plakala zbog ljubavi:

- Plakala sam jer sam bila povređena, plakala zbog ljubavi, ali sada plačem samo od sreće.

Autor: N.B.