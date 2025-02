Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gošća voditeljskog para Stefana Miloševića Pande i Maše Mihailović bila je pevačica Jelena Ristić - Jellena, koja je komentarisala aktuelne teme iz Elite.

Jellena je na samom početku emisije prokomentarisala odnos Jovana Pejića Peje i Ene Čolić.

Kako gledaš na Enine prozivke koje je upitila Pejnoj mami, Zlati Petrović?

- Zlatu poznajem dugi niz godina. Srele smo se nedavno u jednom tržnom centru i moram da kažem da je ona uvek otvorena osoba. Sigurna sam da je Zlata pružila priliku Eni da se pokaže, a da je ona možda razočarana u Enu.Verovatno je izneverila poverenje koje joj je dala na samom početku odnosa sa Pejom. Ona je uvek široke ruke, veliki je čovek. Mislim da bi mlađe generacije ipak morale da znaju za veće poštovanje. Zlata je jedna divna žena, nije zla.

Da li misliš da bi Zlata tek tako prešla Eni preko teških reči, ukoliko bi se izvinila?

- Da li će joj oprostiti, to ne znam, ali mislim da u ovom trenutku sada to nije moguće. Kao što sam rekla, Zlata je žena s velikim srcem, a da li će to moći da se desi, vreme će pokazati.

Autor: S.Z.