Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" ugostio je Anđelu Đuričić, koja je imala jako burnu nedelju sa Nenadom Marinkovićem Gastozom. Njih dvoje su u utorak ponovo uplovili u vezu, a sad će otvoriti dušu o svojim osećanjima.

- Kako si zapravo i koliko ste uspeli da neke stvari rešite? - pitao je Darko.

- Uspeli smo da rešimo stvari što se tiču ponašanja koje su smetale njemu i meni, to smo raščistili. Meni više ne smetaju, kao ni njemu. Jedino što nismo rešili, a ni ne možemo, to je da smo različitog mišljenja za sve. Kad god se uhvatimo neke osobe on ima jedno mišljenje, a ja drugo, pa uđemo u raspravu. Shvatila sam da je najbolje da ne komentarišemo druge ljude jer ćemo da se posvađamo oko treće osobe. Juče sam mu predložila da se ne raspravljalo oko drugih ljudi. Moje mišljenje je od moje realnosti, naša realnost nije ista, pa čak ni kad je naš odnos u pitanju - govorila je ona.

- Da li je problem što iznosiš svoje mišljenje i da li on želi da te sputa? - pitao je Darko Tanasijević.

- On je imao situaciju sa Markom, ja ga nešto nisam specijalno to ni pitala. Ne želim da spuštam loptu, to je moja stvar. Tri puta me je podbola, tad sam rekla šta imam. Ne želim da spuštam loptu, Marka ne diram i ne komentarišem. On ima pravo da vidi to tako, a ja smatram da Sanji nisam uputila uvredu. Nisam želela da ulazim dublje. Je l' treba da navedem Milenu da bih zadovoljila njegove uši? Da li je to bilo okej u odnosu na to što su Gastoz i Marko pričali verovatno nije, ali ovo je bio zadatak. Možda i ja smatram da nije okej što je spustio loptu sa Terzom i šta ćemo sad? Ja neke stvaroi ne mogu da pređem i neću jer sam takva, ne mogu da zaboravim. Najlakše je sve da se pomirimo - pričala je ona, pa se dotakla sukoba koji je imala sa Gastozom zbog Marka Đedovića.

- Ja sa Markom imam dobar odnos, cenim ga i poštujem. Marko se meni našao u teškim trenucima i lično me je uvredilo, ja nisam mogla da verujem kad je ustao i naveo ga. On je hteo da okrene to kroz šalu. Ja mislim da to nije bila sprdnja. Jedino logično mi je da je za to debata, jer je Nenad morao da se preda i kaže da je Keti smuljala. To je moje viđenje. Možda Marka vidi kao nekog ko je uspeo da ga razdvoji od Keti, to mi je realno viđenje - rekla je ona.

- Koliko ti je neprijatno kad je Marko među jedinim ljudima sa kojima se družiš, a Nenad ti je dečko? - pitao je voditelj.

- Mene je to uvredilo. Marko shvata moje emocije, vidi njegove emocije i pokušava da nas pomiri. Marko za mene ima 100% razumevanja za sve. Meni on mnogo znači jer mi stvarno hladi glavu, a mogao je da mi kaže sve drugačije i da ga ja ne zanimam. Gledao je da me smiri i da nas dvoje normalno razgovaramo i da rešimo probleme. Moja glava bi bila luđa da njega nema. On je jedina osoba sa kojom delim sve što se tiče moje veze sa Nenadom - rekla je Đuričićeva.

- Kako reaguješ na to da je naveo ljude koji su mu narušili odnos sa Keti, a ne odnos sa tobom? - pitao je Darko Tanasijević.

- Istina je da je on meni rekao da je sa Markom spustio loptu i da zato nije Sanju, a da je naveo Sanju morao bi i Karića. Ne mogu da prihvatim da navodi osobu sa kojom sam najbližća, a znam da nema loše mišljenje o njemu. Ništa loše nije uradio za njega, mene i našu vezu - govorila je ona.

- Marko i Nenad su ti bitne osobe, Nenad ti priča jedno, a opet Marko ti je rekao da neće da se meša u tvoju vezu, ali da vidi kako on želi da ti ispere mozak - dodao je Darko Tanasijević.

- Ja sam ostala nema na sve što je pričao. Nije mi prirodno i prijatno da čujem njega koji me bolje poznaje od Nenada. Ja razmišljam onda da li sam glupa, a kad sam sa Nenadom vidim najlepše stvari. Ja verujem u realnost koju ja vidim i šta osećam kad sam sa Nenadom. On meni to pruža, osećam ljubav i emociju. Kad bi se desilo da vidim nešto drugačije ja bih rekla, a to do sad nisam videla. Ja sam zaljubljena i meni je sve preslatko. Kad gledam neki ljubavni odnos uvek bolje vidi treća osoba. Ja sam ta koja od najmanje sitnice napravi najveću, za dobru ili lošu. Iskreno, verujem u osećam koji imam. Voli on da okrene svoje greške na moje, ali emocije ne mogu da mu osporim - govorila je Anđela.

- Karić je naveo Gastoza kao malicioznu osobu i rekao da je hteo da opere sebe i naruši vaš odnos - dodao je voditelj.

- To je Karićevo viđenje situacija. Koliko Nenad nije želeo da uđe u lični sukob, Karić ga je naveo iz ličnog sukoba. Jeste mi čudno za Karića, naš odnos je vrlo dobro viđen, on je zauzet, ja sam sa Nenadom i ni sa jednim muškarcem ne provodim vreme. Neće narušiti moj odnos sa Stefanom, imamo poštovanje. Mislim da je to njihov lični konflikt koji je krenuo kad je Stefan rekao da ja gasiram Nenada protiv njega, a nikad ružnu reč nisam rekla. Sami od sebe su došli na to. Mislim da je to njihovo da nemaju dobro mišljenje jedno o drugom. On ima pravo da tumači komentare da to namerno radi, kao da je Nenad namerno nabacio - nastavila je Đuričićeva.

- Kako komentarišeš nominaciju Sanje Grujić i spuštanje Sofije? - pitao je Darko Tanasijević.

- Najbolje drugarice do juče. To je klasična Sanja. Po mom mišljenju Sanja je shvatila na "Pitanjima novinara" da se tema vratila i da se ukanalila sa tim što je spustila loptu sa Sofijom i da se napolju više zna nego što mi znamo. Meni je to spuštanje lopte obostranu blam, a sad mi je ovo mnogo veći Sanjin blam nego Sofijin. Ona hoće da predstavi da je ovo planirala, a ustvari je shvatila da se ukanalila. Blam bi bilo i da Sofija sad kaže da je to bilo tako. Zato ja ne mogu da spuštam loptu. Tu mi je Sofija koliko god da nje navina ispala takva - pričala je Anđela Đuričić.

Autor: A. Nikolić