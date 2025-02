Nemam zle namere, a nisam video da ih on nema: Gastoz otkrio šta misli o Marku Đedoviću nakon sukoba koji su imali! (VIDEO)

Razvezao jezik!

Nenad Marinković Gastoz u "Šiša baru" razgovarao je sa voditeljem Darkom Tanasijevićem o svom odnosu sa Anđelom Đuričić, ali i sukobima koje je imao sa cimerima o prethodnim danima.

- Divna jedna nedelja, čovek samo da se zapita da li se sastavio par da se ovoliko ne slaže, pa slaže kao da nikad nije imao problem. Ubili smo se pričajući. Dogovorili smo se da nismo normalni, a sve ostalo što budem rekao možda već u ponedeljak ode i p*zdu materinu. Malopre mi je već rekla sve što je ovde pričala. Ona je dala ideju da više ne dozvoljavamo sebi da se raspravljamo oko različitog mišljenja oko odnosa u kući i da se ne raspravljamo zašto ona tako razmišlja, a ja ovako. Jedan manje razlog da se svađamo - rekao je Gastoz.

- U subotu kad ste imali sastanak tebe je izneviralo što je morala da navede Sanju - dodao je Darko Tanasijević.

- Sa Markom kad sam imao raspravu izašli smo na cigaretu i na neki način ni njemu, ni meni nije pravo kad slušamo svašta o našim devojkama. Došli smo na ideju da ja kažem Anđeli, a on Sanji da se ne pecka vatrom. Anđeli sam rekao šta mi je Marko sugerisao, pa se to nije ostvarilo ni posle dva dana. Sanja nije navela nas, ja sam neke druge ljude - govorio je Gastoz.

- Da li Karića smatraš malicioznim? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ta situacija, bezobzirna je. U Anđelinim očima je to ispao najveći rat ikada. Meni niko ništa ne veruje, ovo nije normalno. Ja više ne znam šta da radim u ovoj kući, već mislim da ću morati da pazim šta radim. Marko u zadnje vreme baca forice za Keti, za Kačavendu - rekao je Gastoz.

- Da li Marka smatraš neprijatelja veze sa Anđelom? - pitao je voditelj.

- Nikada. On mene bocka, Anđela se tome nikad nije protivila. Ja sam njoj ispričao A, B i C, a ona mu je prenela samo B i C, a nije rekla da zbog Sanje nisam naveo njih i da sam hteo da izbegnem. Kako njoj smeta što sam rekao nešto za njenog druga, a ja sam prešao preko 1000 stvari koje je ona rekla? Ona kad dođe sa onim očima, napeta samo mi nabije napetost i odma ide gard - nastavio je Gastoz.

- Kako komentarišeš to što je Đedović rekao za tebe da ispiraš Anđeli mozak? - pitao je Darko.

- Sad da sam namazan treba da kažem da sam rekao da bih izvukao mišljenje. Ja sam se zaj*bavao i rekao da mudro zbori, ne znam kako je tako veliko nastalo. To što je rekao ako stvarno tako misli ozbiljno je pakostan. Nije mi se svidelo ako on to stvarno misli, pecnulo me je. Neka priča šta hoće. On je sa nama od početka, gledam šta je sa ovim likom? Predsdtavlja se par meseci da je sve bajno, super što je sa Anđelom kad joj treba i nadam se da to radi od srca. Ako nešto radiš od srca ja ću da kažem hvala, ali odakle ove vibracije? Ja sam sad shvatio da je ovo ozbiljan problem. Anđela kaže da neće da se meša u konflikt, kakav konflikt? Uopšte mi nema smisla kad mi ro prepričava. Nije mi bilo pravo kad je rekao to za mene, ne znam da li je hteo da me provocira - rekao je on.

- Rekao je: "Kako vam nije čudno što je naveo sve osobe koje su poremetilo prijateljstvo sa Keti, a ne osobe koje su mu poremetila vezu?" - dodao je Darko.

- Dobar je, otvaraju mu se vrata. Ja nemam zle namere, a u njemu nisam video da ih nema. Što bih imao loše namere prema liku koji je dobar sa nama? On ne shvata šalu, a ja sam Zmaj od Šipova. Sa moje strane maliciozno je što sam to uradio njemu, ali sam imao u glavi stvari koje radi za program. Tu je moglo da igra i raspoloženje, prva je emisija, ali nisam očekivao da će to tako da shvati, a nisam hteo ni da se bunim. Da li bi neko normalan posle onakvih osuda rekao samo da mudro zbori? On je to uozbiljio i stavio u drugu priču - nastavio je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić