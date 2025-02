Ovo sam htela i očekivala: Ena Čolić priznala da su joj burni sukobi učvrstili odnos sa Pejom, dala sud o gorućim temama iz Bele kuće! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Enom Čolić o njenom pomirenju sa Jovanom Pejićem Pejom, ali i sukobima koje je poslednjih dana imala u Beloj kući.

- Koliko dana ste povezali Peja i ti? - pitao je Darko.

- Ovde ne merim vreme, ne nosim sat. Ja nisam znala ni koji je mesec bio kad smo mi ušli u vezu. Ne merim vreme i ne brojim dane, nadam se da će ovako da ostane. Mislim da je pomoglo jer smo izolovani, imam Odabrane, možemo u hotel i to je pomoglo da učvrstimo odnos - odgovorila je Ena Čolić.

- Da li si imala prosotora da mu nešto novo kažeš i nešto novo da čuješ? - pitao je voditelj.

- Pričamo, mislim da nam je pomoglo u zbližavanju. Rekao mi je da ne mogu više da se družim sa svima, rekao mi je da se distanciram od svih. Uroš i ja nismo bili nešto bliski, on je mnogo posesivan prijatelj i držim namerno distancu da ne bi bilo prevelike bliskosti. Ovako je najbolje. Sad funkcionišemo kao drugi parovi koji su ovde godinama zajedno - rekla je Ena.

- Je l' si primetila Pejine promene? - pitao je Darko.

- Zauzeo je stav i ja sam poslušna, sve to mi odgovara. Ja sam ovo želela i ranije. Mislim da nam neke stvari nisu bile potrebne, mnogo mi je krivo zbog nekih stvari. Nadam se da se njemu neće jednog dana vratiti da mi prebaci. Sad je siguran i mislim da je to drugačije. On tek sad možda ima poverenje. Ja sam ga odabrala za omiljenog, niko ne može da bude omiljeniji od njega, a onda se desio taj Amidži. Kad god smo imali neko snimanje pomirili smo se, valjda on shvati neke stvari. Ja sam pristala na sve, nije mi teško i baš sam htela da određuje on sve jer ja ne znam da vodim - govorila je Ena.

- Je l' ti bilo iznenađujuće kad je u petak skočio da te brani? - pitao je voditelj.

- Oduševila sam se, ja sam to htela i očekivala od njega. Ja sam znala da on to može. Nisam htela da on bude harambaša, nego muškarac. Ovako je trebalo da se postavi ranije, možda su neke stvari i trebale da se dese, pa sve u svoje vreme. Sad nam je možda čvršći odnos. Sigurno će on da ceni moje poboljšanje, kao što ja ovo cenim kod njega - pričala je Čolićeva.

Ena je progovorila i o sukobima sa Aneli Ahmić.

- Ja bih stvarno izbegla konflikt da mogu, izlazim tu gde je ona, ali kad dođe do toga teško mi je da se kontrolišem i kažem stvari koje ne bih treblo. Rekla je da sam pokušala više puta da spustim loptu, ali njoj ne pada na pamet. Nju je Luka zamolio da spusti loptu, ja sam mu rekla da priča sa njom, a ona je rekla da za to neće ni da čuje. Meni je Sandra to prenela. Nije da Aneli nema drug temu, sve komentariše, ali nju ovo radi više nego mene i neće da spusti loptu - govorila je Ena.

- Alibaba te ja takođe komentarisao, to si čula - dodao je Darko.

- Ja svake naočare ovde koje probam su mi velike koliko malu glavu imam. Rekla bih da je slep i da nema ukusa, ali je sa Stanijom, a ona je top. Verovatno štiti majku svog deteta, ali su mu fanovi bitniji od svega, te "lavice". Čula sam da je on čovek koji gleda "Elitu" i dok vozi kola. Ne opterećujem se Alibabom - poručila je Ena Čolić.

- Kako komentarišeš zbivanja između Anđele i Gastoza? Kako komentarišeš Gastoza i Karića? - pitao je Darko.

- Kad se zagrbe dublje videćemo. Ovde se sve preokrene za sedam dana, ali je za sad to zanimljivo. Karićevo mišljenje se uvažava, Gastoz mi je jedan od favorita i onda je interesantno. Mislim da su obojica kulturni i da drže do sebe i da to nikad neće eskalirati - rekla je Ena.

- Kako komentarišeš Sanjino peckanje Sofije? - upitao je voditelj.

- Znala sam. Mislila sam da je Sofija namazanija, ali izgleda da sam se zeznula i da joj srce nije od silikona - dodala je ona.

Autor: A. Nikolić