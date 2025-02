Jači neko ikad: Peja progovorio o odnosu sa Enom, pa dao sud o uvredama koje je izgovorila na račun njegove majke Zlate! (VIDEO)

Otvorio sve karte!

Jovan Pejić Peja u "Šiša baru" razgovarao je sa voditeljem Darkom Tanasijevićem o svom odnosu sa Enom Čolić, ali i o ostalim dešavanjima koja su prethodnih dana trela Belu kuću.

- Procvetao si u zadnje vreme - rekao je Darko.

- Jeste, Ena i ja smo spustili loptu, bili smo u Amidžiju gde smo se lepo proveli, razgovarali smo. Ja sam promenio neke stavove, dosta se Ena zezala, treba ruka da se stegne i da se vidi ko je muškarac - dodao je Peja.

- O čemu si razmišljao i na osnovu čega si doneo odluku da se promeniš i počneš da joj veruješ? - pitao je voditelj.

- Bilo je nepoverenje između nje i mene, provodili smo vreme i shvatio sam da je zaljubljena u mene. Ja sam sumnjao u nju, ne znaš ko, kako i zbog čega. Najbolje je da se držimo zajedno, kao što činimo sad i da nam drugi ljudi ne remete odnos. Mislim da drugi parovi i opstaju jer su po 24 sata zajedno. Treba zajedno da provodimo vreme, a ne da idemo kod drugih, pa da nam nešto kažu. Za sad smo idealni i mislim da će tako ostati. Shvatio sam da je najpametnije da sedimo jedno pored drugog, jer joj ja dajem mirnoću, uhvatim je za ruku i kažem joj da se smiri. Smatram da ima pravog muškarca, nijedna žena u kući ne sprema, ne kuva, sve muškarci to rade. Ena zna da bude poslušna, samo treba za stolom da budemo jedno uz drugo jer ona nekad plane i krene da vređa ljude - govorio je Peja.

- Kako gledaš na svađe sa Aneli? - pitao je Darko Tanasijević.

- To mi je najgore. Ona hoće nešto da Aneli najviše zaboli, pa krene na dete. Ja sam tad rekao da je poje pivom... Kako da kažem, njeno dete to gleda, moja majka i treba da razmišljamo šta nam porodice gledaju i da budemo jedno uz drugo. Ja sam mirniji, staloženiji, a ona ima dete. Meni majka sigurno neće nešto loše da kaže za intimne odnose, njoj možda hoće. Mi smo pokazali da se volimo. Ja nisam bio ovde sa 100 devojaka - govorio je on.

- Šta misliš kako tvoja majka gleda na stvari koje je Ena izrekla o njoj? pitao je voditelj.

- Sigurno joj nije bilo svjedno. Moja majka je javna ličnost, to će više da se provlači. Treba da bira reči, nije ništa lošiji čovek od mene ako ja to nisam rekao. Ja sam staloženiji, biram reči i nikad joj ništa nisam rekao. Svi to i kod kuće ili napolju pričamo, samo se ovde možda više računa - nastavio je Peja.

- Kako gledaš na sve češće sukobe Gastoza i Karića? - upitao je voditelj.

- Mislim da je to počelo otkako je Karić izašao iz budžeta. Mislim da Karić tad nije bio direktan i nije hteo mnogo toga da kaže Gastozu, a sad kreće peckanje zbog svih situacija. Mislim da oni još nisu sve rekli i da se ne podnose toliko koliko smo mislili. Možda posmatraju jedno drugo, nisu hteli da iznesu mišljenja i skupljali su materijal. Karić je realan komentator. Ja sam isto mislio da je Gastoz folirant i to nisam hteo da kažem. Sad mislim da je Gastoz super. Mislim da je Karić ozbiljniji i da komentariše realno, dok Gastoz zna da ustane i da se zaj*bava, kao kad je bila Milica. Ne mešam se toliko, nisam ni na jednom, a ni na drugoj strani. Karića znam godinama i znam koliko je realan i mene kad je komentarisao - govorio je Peja.

- Sofija i Terza, ko tu priča istinu? - dodao je Darko Tanasijević.

- Emocija i dalje postoji, to sam i juče rekao. Mislim da je Milica spasila Terzu od dubljih provalija. Mi nekad ovde nismo svesni šta se dešava. On je bio zaljubljen u Sofiju, a sad Sofija kao pokazuje da nije zainteresovana. Video sam ja u Odabranima da se gledaju i smeškaju i da se tu kuva. Mislim da Terza sa Draganom testira Sofiju da bi video da li ona i dalje ima emocije - pričao je Jovan.

- Da li je Gastoz bio iskren ili se zezao kad je Marka Đedovića naveo za najmaliciozniju osobu? - pitao je Darko.

- Mislim da se nije zezao i da je debata uticala na to jer je Đedović hteo sve da izvuče iz njega. Možda on ne misli da je Đedović maliciozan, ali je hteo da ga pecne - rekao je Peja.

Autor: A. Nikolić