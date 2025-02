Samo ću joj reći... Terza otkrio zašto Milicu nije zaštitio od optužbi da je sa muškarcima spavala za novac, progovorio o Sofijinim osećanjima! (VIDEO)

Otvorio sve karte!

Borislav Terzić Terza u "Šiša baru" razgovarao je sa voditeljem Darkom Tanasijevićem o emocijama i odnosu sa Sofijom Janićijević.

- Ukućani su sinoć zaključili da se oboje folirate, a da osećate isto, ali to ne priznajete - rekao je Darko na samom početku.

- To su gluposti. Ja sam burno reagovao nanjene laži i izmišljotine. Ona je kao riba, njoj je proradio ego. Kod tebe na novinarima je rekla da sa mnom ne želi da priča, a onda mi je Dačo posle emisije rekao da je Sofija poručila da je to namerno uradila zbog klipa sa Draganom. Ona je došla s pričom da je pokušala da me navuče, a ja sam već rekao ljudima da znam šta ona radi i da se ja igram. Ona je rekla pogledi, osmesi i da sam se ja upecao. Ja sam Teodori na debati još rekao da ću da je pogledam i da će ona da se nasmeje. Ko igra igru, ona ili ja? Ona laže na novinarima i laže narod. Ja nikad nisam rekao da sam je navukao na nešto - govorio je Terza.

- Da li veruješ da te je navlačila ili je tražila tvoju pažnju? - pitao je voditelj.

- Naravno, ona je priču predstavila kao igru jer se iskompleksirala. Đedović je nju uhvatio da laže, a ona je još jednom pokazala da folira i da laže. Možda je ov njena igra i dalje, možda hoće da bude u temi. Ona govori kako neće sa mnom da priča. Ja sam njoj rekao kad sam joj prišao da će sve ovo da prođe. Ona je plakala, ja sam ljudski prišao. Drago mi je što smo sinoć pričali i ispalo je da folira. Ja sve iskreno kažem, nemam ja to u sebi - rekao je on.

- Mnogi smatraju da je kontradiktorno jer si rekao da nećeš zbog Milice i deteta da budeš u vezi, a sa druge strane ti si za crni sto doveo priču da se Milica nekad bavila prostitucijom? - rekao je voditelj.

- Nikad nisam. Ja ništa nisam znao o njoj, ni ono što je hipotetički dolazilo. Ja sam nju prihvatio i ostao sa njom u vezi, ona najbolje zna da je nikad nisam napolju pitao ni za jednu stvar. Ja ne znam da li je Kačavenda to rekla jer ne voli Milicu ili je nešto saznala. Ja to napolju nikad nisam čuo - govorio je Terza.

- Kako se ti nosiš s kritikama da se o majci tvog deteta priča jer si ti želeo da ona to iznese? - dodao je Darko.

- Kačavenda je rekla da će to da iznese. Ja smatram da Milicu ovo više ne dotiče. Ja ne verujem u to. Kačavenda ima sukob sa njom, ona to nikome ne zaboravlja. Ja sam tad bio sa Sofijom i svaka loše priča o njoj mi je odgovarala da bih imao alibi. Sofiji sam o sveu pričao, ona to nikad nije rekla. Kad izađem ću da popričam sa Milicom i da joj kažem da nema prijatelje napolju - dodao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić