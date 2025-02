Preko izdaje ne prelazim: Sofija obelodanila sve Terzine tajne signale, pa progovorila o brutalnom poniženju koje je doživela od Sanje Grujić! (VIDEO)

Ne dolazi sebi od šoka!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Sofijom Janićijević o njenom odnosu sa Borislavom Terzićem Terzom o haosu koji se sinoć desio tokom emisije "Nominacije".

- Ja sam bila iskrena, ne želim ništa sa njim. Ja sam rekla Dači da budemo jedan jedan, da bih ja tu mogla da nastavim da se igram. Kad je već srušio onda sam to rekla kad sam ga nominovala. On je skakao na svaku moju rečenicu. Definitivno ne želim ni ja nikakav kontakt sa njim, neću da se igram i obraćam pažnju - rekla je ona.

- Šta si htela da dokažeš? - pitao je voditelj.

- Govore mu da je ispravio svoje greške, a ne gledaju da me gleda i da se smeška. On je pre dve ili tri nedelje uzeo moju flašicu, to je Dača video, pa je gledao koji čaj pijem, čije čarape nosim. On to tiho kaže da bi u očima njegovih prijatelja ispalo kako oni žele. On se lažno predstavlja prijateljima. To sam njima htela da pokažem, možda jesam, a možda nisam. Milena mislim da mi veruje, Đedović misli da imam osećanja. Ja preko izdaje ne prelazim i ne bih nikad više bila sa njim - govorila je Sofija.

- Da li je plakanje bilo deo igre? - upitao je Darko Tanasijević.

- Nije, naravno. Meni mnogo treba da se skupi da bih ja plakala. Ja nemam zakasnelu reakciju, ali mogu mnogo da podnesem. To da ne izađe tako verovatno bih poludela - dodala je Janićijevićeva.

- Ko je kriv što se dovela tema da se Milica bavila možda najstarijim zanatom? - upitao je voditelj.

- Terza je pričao o Milici meni, ja sam rekla da me to ne interesuje. On je meni rekao da je prošle godine dobijao pitanja i da ga to nije interesovalo. Kad se zaljubio u mene shvatio je da ne može da pređe preko nekih stvari, pa se setio i oca koji ne želi da Milica bude u porodici. Milena i Terza su bili u pušionici, a on mi je rekao: "Saznao sam nešto", a onda mi je rekao da mu je sve jasno i potvrđeno, pa mi je pokazao. On je tu noć otišao u izolaciju, a kad je došao rekao mi je sledeće nedelje da je sve rekao. Ja nisam znala da on taj deo nije rekao. Sinoć je njegova krivica jer je on insistirao i navlačio Milenu da kaže šta su oni pričali - govorila je ona.

- Sanja te je sinoć najstrašnije ponizila - dodao je Darko.

- Ja sam bila u šoku, ništa mi nije bilo jasno. Milica je unela najgore stvari koje mogu da se kažu ženskoj osobi, ja sam sve to demantovala. Ja sam sve rešila, a ona kaže da Milica šta je rekla njemu je jače nego je rekla u blažoj varijanti i da treba non stop da razmišlja o tome. Ja sam ostala u šoku. Ne kajem se... Stojim pri tome da sam je možda pomešala sa nekom devojkom. Znam da se zvala Sanja, to sam sigurna. Čim budem izašla ja ću odmah sve da znam slike i poruke, imam i koga da pitam. Dača mi je rekao da je pre dva dana sve najgore pričala o Terzi. Marko je rekao da neprijatelje drži bliže, ako su to oni, čemu spuštanje lopte? Ona je hvalila Terzu, mene prošle nedelje. Oni igraju neku igricu. Nisam osetila da mi se dodvorava. Ja njoj ništa nisam uradila osim što sam rekla da je poznajem. Ja sam shvatila da me je devojka videla, priča sa mnom normalno i da nema razlog da me mrzi. Ja sam uradila najgore delo, ali jedno loše ne čini čoveka lošim za ceo život. Ona sad misli da ću da okrenem priču, a ja ću ovo da ponavljam još pet meseci, a ako je istina ono što sam tvrdila daću dokaze u ruke, a ako nije ja ću javno da se izvinim - govorila je Sofija.

Autor: A. Nikolić