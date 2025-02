Kačavendin britak jezik: Terzu otpisala za sva vremena, prijateljstvo sa Sandrom na ivici pucanja! (VIDEO)

Više nikog neće da štedi!

Milena Kačavenda u "Šiša baru" sa Darkom Tanasijevićem razgovarala je o svim aktuelnim dešavanjima u najgledanijem rijalitiju u regionu.

- Terza i ti ste stavili tačku na prijateljstvo. Ko je doneo sumnju da se Milica bavila najstarijim zanatom? - pitao je Darko.

- Terza se pravi lud, on je šuškao i nagoveštavao da će nešto da kaže. Ja nisam reagovala, a onda je došla nedelja kad je rešio sve da kaže. Bili smo sami i on je rekao: "Gotovo, sve ću da kažem". On je to hteo da kaže i vikend pre toga kod tebe, a ja sam pokušavala da ga zaustavim. On mene nije navukao, nisam ja debil. Njega boli d*pe za Milicu, to je jasno kao dan, a sve okreće na priču o detetu. Ja sam čekala "Nominacije" da mu sve kažem u brk, a sutra ću da dovršim. Ja sam rekla ako dođe do situacija da se pomiri sa Sofijom ili da bude neka druga devojka da ću da ga komentarišem. On je meni tad rekao da sam zaljubljena u Karića i da sam vređala Milicu. On gleda sve da svali na nekog drugog. On nije očekivao da ću ja to da kažem, a ja neću da ostavim prostor. Ispada da sam mu ja donela infomraciju, pa on sad ima opravdanje. Na kraju noći je rekao da mi nismo u nekom sukobu. Kad je ustao pre neki dan i lupetao, ja sam ga pustila, nastavio je da se zeza. Mislio je da ću da ćutim - govorila je Milena.

- U šta su te to upetljali Luka i Sandra? - pitao je voditelj.

- Što se Luke tiče nemam ništa protiv njega, mislim da se nagledao rijalitija i uleti sa nekim komentariom. On je iritantan u tom smisli i rekla sam mu da uleće kad ne treba, ima neke performanse. To je nešto što mene kod njega nervira. Ona nešto mulja, nešto je lagala da sam je nagovarala da mu nešto kaže. Mislim da je to lakrdija i sve više sumnjam da mu se Aneli sviđa. Dosta sam ćutala, ima svima sve da kažem - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić