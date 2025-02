Slomila se od tuge: Jelena prolila gorke suze zbog Rajačićeve diskvalifikacije, bez dlake na jeziku urnisala Ivana i Aleksandru! (VIDEO)

Konačno progovorila!

Jelena Ilić u "Šiša baru" sa Darkom Tanasijevićem razgovarala je o svim aktuelnim dešavanjima u najgledanijem rijalitiju u regionu. Ona se na samom početku razgovora rasplakala zbog diskvalifikacije njenog dečka Uroša Rajačića.

- Kako si? Je l' ti fali Uroš? - pitao je Darko.

- Užasno sam, ova nedelja mi je tako depresivna. Užasno se osećam. Gledala sam fotografije, podsećala sam se nekih stvari... Setim se tako nekih stvari i pomislim da li je moguće da sam se svađala? Sad se nikad ne bih naljutila, samo da je tu i rekla bih da radi šta god želi - jecala je Jelena.

- Verovatno te jedu neke stvari koje mu nisi rekla - dodao je voditelj.

- U poslednje vreme smo dosta toga rekli jedno drugome. Nisam baš dete kad uđem u vezu da pričam o velikim emocijama, mada sam ih uvek imala prema njemu. U poslednje vreme je baš bio otvoren, nikad nije bio takav. Uroš je postao tolerantniji, nije bio striktan, promenio se. Bez obzira što znam da ima crtu da voli da flertuje. Uvek sam bežala od muškaraca tog tipa, a na kraju sam se zaljubila u baš takvog. Sve što mi je smetalo sad mi ne bi smetalo, samo da je tu - rekla je ona.

- Tu ti je bivši suprug, kako komentarišeš njegove opaske da ga nisi privlačila dve godine? - upitao je Darko Tanasijević.

- Ja ništa ne komentarišem, pogotovo te bljuvotine. Ignorisala sam dok je Uroš bio tu, sad totalno ignorišem. Ona dobija optužbe da je žena lakog morala, pa onda on da bi isprovicrao mene kaže da mu ni bivše nisu svetice. Ja uvek prećutim. Ja njega najbolje poznajem, on je ušao u vezu sa osobom koja je jedina želela da bude sa njim. Pokazala je da je laka i nemoralna, a i on to sam misli. Držala je tad stavi nije se znalo o njenom životu, pa su joj govorili da je dama koja ima držanje. On je morao da je brani jer je Ivanu rijaliti najbitnija stvar na svetu. On bi da ostane u igri, dopada mu se da bude aktuelan. Rijaliti mu je uvek bio na prvom mestu, pogotovo kad je slobodan. Njemu nije dobro i zato pokušava da poistoveti druge žene sa njom. Ona ima tu seljačku demadogiju, pa pita da li je neko bolji. Ona ima odsustvo svesti, njen svet je sodoma i gomora. To što ona naziva tabu je za normalnog čoveka bolesno. Njegova sledeća faza je vređanje. On je sve branio zarad aktulenosti i da ostane uz nju, a najviše je hteo da se dokaže kao muškarac koji nije impotentan - pričala je Ilićeva.

- Je l' on ponosan zbog toga? - pitao je Darko.

- Da, zamisli čovek od 40 godina se s*ksualno dokazuje na televiziji. Udarila mu je na ego sa Matejom. Već u utorak za vreme žurke je bilo vređanje, rekao joj je da je dr*lja, zbog zadatka. Hteo je mene da provocira jer je Uroš tad već krenuo ka zatvoru, a ja sam već izašla jer na provokacije ne padam. Ona ako spusti loptu on će to da prihvati i to sve zarad aktulenosti. Samo je njemu i Milovanu ovakva aktuelnost draga - dodala je Jelena.

Autor: A. Nikolić