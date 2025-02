Isto rade kao na početku, samo je sad jače: Dačo raskrinkao Sofiju i Terzu, otkrio da se preko njega ponovo MUVAJU! (VIDEO)

Danima je prikupljao sve infomracije!

Danilo Dačo Virijević stigao je u "Šiša bar" kod voditelja Darka Tanasijevića i sa njim razgovarao o svim aktuelnim dešavanjima u Beloj kući.

- Ko laže, Sofija ili Terza? - pitao je Darko.

- Često razgovaram sa njim, nekad i dođe sam. Iznenadio se pričom Sofijinom na nominacijama. Ja vidim kako Terza po kući samo Sofiju gleda, a Dragana je sredstvo kojim je pravi ljubomornom. Za Terzu mgu da tvrdim da mu se emocije nisu uglasile, pogotovo posle onoga sinoć. Sofija mi je rekla da nema emocije prema njemu i da želi samo da dokaže da bi on opet bio sa njom, ljudima u kući i narodu. Sad da li je to izgovor za ono što oseća ili ima mržnju, ja ne znam. Prvi put da nisam siguran u nju i da ne znam šta joj je namera. Ona je danas posle svega rekla da ga pozovem, znači prija joj da se čačka, a tako su i u početku preko mene. Isto rade kao na početku, a ovo sad je čak i jače nego što su radili. Sve to meni sumnjivo. Ona meni kaže da nema ničega - govorio je Dačo.

- Da li te je iznenadila Sanjina nominacija i brutalno poniženje Sofije? - pitao je voditelj.

- Da. Sanja me je više puta zvala da pričamo, znala sam da joj je cilj da sazna nešto o Sofiji i Terzi. Sad mi je sumnjivo to što znam kakvo mišljenje ima o Terzi, dva puta ga je odbranila. Rekla je kako je dva sata pravio pitu, a znam da se zbog Sofije tu vrteo. Sanja i Marko su meni kudili Terzu, a podržavali Sofiju i mene. Marko je rekao da će Sofijina hladnoća dovesti do toga da Terza spava sa Draganom. Sofija jeste spustila loptu sa Sanjom i nije htela da uđe u sukob - rekao je on.

- Čime je Sofi probudili takav tvoj gnev? - upitao je Darko Tanasijević.

- Pričala mi je drugačije stvari ispod pokrivača i ja sam se razočarao. Bio sam spreman da je upoznam sa roditeljima. Kako Mateja ne voli da mu neko udara na ego, tako ne volim ni ja. Nisam ljubomoran na njega, ali mi ljudi to nameću. Moram da budem iskren da osećam dozu ljubomore jer je uvek skockan i doteran, ali tu neće biti ništa - govorio je Dačo.

Autor: A. Nikolić