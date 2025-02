Noć turbulentnih dešavanja je iza nas!

Nedelja u Eliti rezerviana je za emisiju "izbacivanje". Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa učesnicima u "Šiša baru", gde je svako od njih, otvorio dušu i razgovarao o svojim osećanjima.

Prva Darkova sagovornica, bila je Anđela Đuričić koja je otvorila dušu, pa progovorila o svom pomirenju sa Nenadom Marinkovićem Gastozom. Ispričala je da su sada uplovili u mirnu luku, kao i da su se dogvorili da se ne obaziru na druge ljude, već da se usresrede isključivo na sebe i na svoj odnos. Ona se takođe dotakla i sukoba Marka Đedovića, sa njenim dečkom Gastozem.

Sanja Grujić, Slađa Poršelina i Marko Stefanović su razgovarali o MIlici Veličković i javnoj prevari Bore Terzića Terze sa Sofijom Janićijević.

Naime, oni su se međusobno složili da su stekli utisak, da i posle porođaja Milice, Terzan nastavlja da radi iste stvari, te da se ni malo nije promenio.

Naredni Darkov sagovorinik u ' Šiša baru', bio je Nenad Marinković Gastoz. On je sa Darkom pričao o temama kao i njegova devojka Anđela, te je otkrio i da je divna nedelja iza njih. Kao i da su uspeli da pronađu kompromis. Dotakao se i njegovog sukoba sa Marko Đedovićem, kao i trzavica koje traju već duže vreme, između Stefana Karića i njega.

Voditelj Darko Tanasijević, ugostio je Aneli Ahmić sa kojom je razgovarao o svim aktuelnim dešavanjima u Beloj kući. Prvo je komentarisala svoj odnos sa Enom Čolić.

Ona je otkrila kako misli da je Ena opterećena sa njom. Kao i da se nikada u životu nije susrela sa toliko žestokim uvredama, poput onih koje joj Ena upućuje. Dotakla se takođe i njenog odnosa sa Pejom, pa otkrila da on želi komunikaciju sa njom, kao i da je ova promena u njegovom ponašanju, samo trenutna epizoda, koja je došla nakon pomirenja sa Enom. Otkrila je takođe da je Mateja ne intreresuje za 100 života, a nakon svega se dotakla i odnosa Luke i Sandre, pa pokušala da objasni tvrdnje, kako je ona osoba koja se meša u svaki odnos u kući.

Lule Bahanalija danas slavi rođendan, a njegovi prijatelji su mu pripremili nesvakidašnje iznenađenje.

Naime, takmičari su uleteli u kupatilo dok se Lule tuširao kako bi mu čestitali rođendan, što je njega ostavio bez teksta jer se nalazio u tuš kabini.

Sledeći Darkov sagovornuik u 'Šiša baru', biru bila je Ena Čolić. Ona je otvorila dušu, pa progovorila o svom odnosu sa Pejom.

- Da li si imala prosotora da mu nešto novo kažeš i nešto novo da čuješ? - pitao je voditelj.- Pričamo, mislim da nam je pomoglo u zbližavanju. Rekao mi je da ne mogu više da se družim sa svima, rekao mi je da se distanciram od svih. Uroš i ja nismo bili nešto bliski, on je mnogo posesivan prijatelj i držim namerno distancu da ne bi bilo prevelike bliskosti. Ovako je najbolje. Sad funkcionišemo kao drugi parovi koji su ovde godinama zajedno - rekla je Ena.

Ona se nakon toga dotakla svog sukoba sa Aneli Ahmić, kao i Alibabinog oglašavanja, pa dala svoj sud o vezi Anđele i Gastoza.

Dok su učesnici razgovarali sa Darkom, Marko Đedović i Dačo Virijević, odvojili su se na garnituri, gde mu je Marko ispričao detalje svog odrastanja na Kosovu, kao i koliko im je život bio težak u nekim momentima.

Naredni gost u 'Šiša baru', bio je Jovan Pejić Peja.

Odmah na početku se dotakao svog odnosa sa Enom Čolić, otkrio je da su uspeli da spuste loptu. Dogovorili su se da što više vremena provode zajedno, da je našao način kako da utiče na nju, i u određenim situacijama je smiri. Njen sukob sa Aneli mu najgore pada od svega, jer kako on kaže, Ena tada teško bira reči, iz namere da povredi Aneli što više, spominje joj dete. Dotakao se i svoje majke, kao i ostalih gorućih tema u Beloj kući.

Borislav Terzić Terza, bio je sledeći sagovornik voditelja Darka Tanasijevića, a on je progovorio o svom odnosu sa Sofijom Janićijvić. Tom prilikom rekao je da je siguran da je Sofiji povređen ego, da je želela odnos sa njim zbog teme, kao i da je siguran da ona sada igra neku vrstu igre. Otkrio je takođe zašto svoju bivšu verenicu Milicu Veličković, koja je ujedno i majka njegovog deteta, nije odbranio od optužbi da se bavila prostitucijom.

Posle Terze, 'Šiša bar' posetila je Sofija Janićijević. Ona je tom prilikom odlučila da obelodani sve Terzine tajne signale, kao i svoje mišljenje o svemu tome.

- Ja sam bila iskrena, ne želim ništa sa njim. Ja sam rekla Dači da budemo jedan jedan, da bih ja tu mogla da nastavim da se igram. Kad je već srušio onda sam to rekla kad sam ga nominovala. On je skakao na svaku moju rečenicu. Definitivno ne želim ni ja nikakav kontakt sa njim, neću da se igram i obraćam pažnju - rekla je ona.

Nakon toga Sofija se dotakla svog odnosa sa Sanjom, pa izjavila da je ostala u šoku, kada je Sanja napala.

Marko Đedović bio je naredni sagovornik, a poznavajući njega i njegov britak jezik, on je raskrinkao sve ukućane Bele kuće.

Odmah na početku izneo je svoje mišljenje o tome što ga je Gastoz naveo za najmaliciozniju osobu u kući. Njegovo mišljenje je da se on tom prilikom nije šalio, da se takve stvari ne rade dragim ljudima, pa ni iz šale. Ovo mu je bio odličan dokaz da Nenadu nešto smeta kod njega. Marko se nakon toga dotako odnosa Anđele i Gastozam, kao i njegovog odnosa sa Stefanom Karićem.

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Draganom Stojančević o njenom odnosu sa Terzom, ali i o sinoćnim nominacijama.

MiOtkriva da je očekivala da će ona biti ta, koja će otići u izolaciju, kao i da mnoge ukućane iritira to što je ćutljiva i kulturna. Tuđa mišljenja je ne dotiču, jer kako kaže, sve te ljude dosta kratko zna. O svom odnosu sa Terzom kaže da joj prija njegovo prisustvo, kao i da veoma paze da ne pređu određene granice. Ona se takođe dotakla i odnosa Sofije i Terze.

Milovan Minić otvorio je svoju dušu, pa progovorio o aktuelnim temama u kući, posebno je izvdojio odnos svoje bivše devojke Aleksandre Nikolić i Ivana Marinkovića.

Tom prilikom Milovan je otkrio da je siguran da je problem u Aleksandri, da su njeni klasični izgovri da joj je svaki partner manipulator. Siguran je da će Ivan i Aleks biti ponovo zajedno, samo je pitanje momenta.

Naredna gošća u 'Šiša baru' je bila Milena Kačevenda, poznata po svom britkom jeziku, kao i svaki put imala je mnogo toga da kaže. Odmah na početku ozvaničila je kraj svog prijateljstva sa Terzom, pa obelodanila ko je za Crni sto pustio informaciju da se Milica bavila najstarijim zanatom. Kao i svoje iskreno mišljenje o Terzi, koje i nije baš sjajno, jer kako ona kaže on je osoba koja iz svake situacije pokuša da se izvuče.

Jelena Ilić bila je naredna Darkova sagovornica u 'Šiša baru'. Ona je ogolila svoju dušu, priznala kako joj je diskvalifikacija bivšeg dečka Uroša Rajačića veoma teško pala. Nedelja za njom joj je bila jako depresivna, takođe je otkrila da se veoma loše oseća, te se odmah na početku rasplakala. Na pitanje Darka Tanasijevića da li je jedu neke stvari koje mu nije rekla, Jelena kaže:

- U poslednje vreme smo dosta toga rekli jedno drugome. Nisam baš dete kad uđem u vezu da pričam o velikim emocijama, mada sam ih uvek imala prema njemu. U poslednje vreme je baš bio otvoren, nikad nije bio takav. Uroš je postao tolerantniji, nije bio striktan, promenio se. Bez obzira što znam da ima crtu da voli da flertuje. Uvek sam bežala od muškaraca tog tipa, a na kraju sam se zaljubila u baš takvog. Sve što mi je smetalo sad mi ne bi smetalo, samo da je tu - rekla je ona.

Naredni gost kod Darka Tanasijevića, bio je Danijel Dujković Munjez. Odmah na početu se dotakao svog odnosa sa Anom Spasojević i njihove akcije u zatvoru, pa na to kaže da ga je iznerviralo to što ona nije stala iza svojih postupaka. Dotako se i teme Stefani, bivše devojke sa kojom je nedavno dobio dete.

Posle Munjeza, Darka je posetila Ana Spasojević.

Oktrila je da se oseća užasno, da joj je teško što Munjez nije stao uz nju. Da je trebao da je brani, kao što je to nekad radio, ali i da sve što se desilo, desilo se sa razlogom i ne kaje se zbog toga. Njegov odnos sa Slađom joj veoma teško pada, pa zbog toga neretko ume i da zaplače.

Naredni sagovornik u 'Šiša baru' bio je Dačo Virijević. Njega je voditelj Darko Tanasijević odmah upitao za odnos Sofije i Terze.

- Često razgovaram sa njim, nekad i dođe sam. Iznenadio se pričom Sofijinom na nominacijama. Ja vidim kako Terza po kući samo Sofiju gleda, a Dragana je sredstvo kojim je pravi ljubomornom. Za Terzu mgu da tvrdim da mu se emocije nisu uglasile, pogotovo posle onoga sinoć. Sofija mi je rekla da nema emocije prema njemu i da želi samo da dokaže da bi on opet bio sa njom, ljudima u kući i narodu. Sad da li je to izgovor za ono što oseća ili ima mržnju, ja ne znam. Prvi put da nisam siguran u nju i da ne znam šta joj je namera. Ona je danas posle svega rekla da ga pozovem, znači prija joj da se čačka, a tako su i u početku preko mene. Isto rade kao na početku, a ovo sad je čak i jače nego što su radili. Sve to meni sumnjivo. Ona meni kaže da nema ničega - govorio je Dačo.

Aleksandra Nikolić i Ivan Marinković razgovarali su u spavaćoj sobi, a ona mu je otkrila da ju čula da je tražio savete od Milovana Minića. On je pokušao a j ubedi da su to gluposti, a razgovorom su pokušali da spuste loptu.

Marko Stefanović bio je sledeći gost u 'Šiša baru', on je razgovarao o svojoj vezi sa Sanjom Grujić, a otkrio je da u njihovom odnosu postoje neke trzavice, ali da su one normalna stvar. Dotakao se i aktuelnih tema u Beloj kući, i dao sud o njima.

Nakon razgovora sa Darkom Tanasijevićem, na red je došla 'Igra istine', Lepog Miće.

Tokom te igre učesnici su se opet osvrnuli na aktuelne teme u Beloj kući, a došlo je i do sukoba.

Kao i svake nedelje, nakon uspešno odrađenje 'Igre istine', Veliki sef poslao je ukućanima bogatu nagradu, a oni su je već po tradiciji, razgrabili istog momenta.

Teodora Delić žestoko je zamerila Nenadu Macanoviću Bebici jer nije demantovao navode Aleksandre Nikolić da bi bio sa njom, zbog čega je donela odluku da ponovo raskine sa njim.

Nakon rasprave, Nenad je u više navrata pokušavao da priđe Teodori, kako bi razgovarao sa njom.

