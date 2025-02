Znao je sve za Keti i nije rekao Anđeli: Dača žestoko opleo po Gastozu, pa otkrio: NE MOŽE DA ME PODNESE, rekao mi je... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Dača Virijević sedeo je na garnituri sa Teodorom Delić i Nenadom Macanovićem Bebicom, te je tom prilikom opleo po Gastozu.

- Završava se emisija "Pitanja novinara", on odlazi, miri se sa Anđelom, njoj ne govori za Keti i onda dolaze nominacije, oni se posvađaju, on sprečava Keti da govori, pa kaže: "Pričaj to za Daču" - rekao je Dača.

- Ko, Gastoz - pitao je Bebica.

- Da...Ne može da me podnese, rekao je da će da mi se us*re u učešće - rekao je Dača.

- Ma on je folirant - rekao je Bebica.

Autor: Nikola Žugić