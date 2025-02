Nije fer, držala je nekog u mraku DEVET MESECI: Sandra Rešić bez dlake na jeziku o Stefani, Munjezu i TAJNOM POROĐAJU (VIDEO)

Već skoro mesec dana unazad, region trese situacija koja je zadesila Danijela Dujkovića Munjeza, aktuelnog učesnika "Elite 8", a to je da se njegova bivša devojka Stefani Grujić krišom porodila, te je na svet donela dečaka, kom je on otac.

Pre 20 dana, u "Elitu 8" stiglo je pismo koje je Munjezu okrenulo život naopačke, a to je pismo u kom je obavešten da je postao otac. Naime, Stefani Grujić, njegova bivša devojka, s kojom je bio intiman pred svoju diskvalifikaciju iz prethodne sezone, a kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Ova situacija trese region u prethodnom periodu, a Munjezova majka, Goca Dujković oglašavajući za medije istakla je da želi da se uradi DNK test, kako bi se utvrdilo da li je zaista Munjez otac malog Konstantina, kom nije upisan u papire kao otac, već stoji "N.N.", kako je Grujićeva odlučila.

Ovim povodom, gostujući u jutarnjem programu na RED televiziji "Ne gledam ti ja to", pevačica i bivša učesnica rijalitija "Zadruga", Sandra Rešić, prokomentarisala je ovu temu.

- To sam nešto najslabije ispratila...Iskreno, žene su danas postale čudne jako, ja sam prva neka ko se bori za žene i ženska prava. Nikada nisam moralisala ili upirala prstom i govorila: "Ti si ovakva ili onakva", ali su mi žene postale malo neženstvene, kao neke harambaše idu. Izgubile su tu ženstvenost i da budu, bukvalno žene. Mislim da je jako ružno uraditi to bilo kome, šta god da je uradio. Možeš da ne budeš sa tim čovekom, da ne želiš da imaš nikakve veze, ali mislim da sakrivanje jednog živog bića koje se rodilo...Nisam znala to. Ne sviđa mi se to i mislim da nije fer, kakvo god da je. Trebala je da mu kaže kada je ostala trudna. Milici sam javno pružila podršku, to svi znaju, ali da ti nekoga držiš u totalnom mraku devet meseci. Nije dobio štapiće za uši, dobio je dete! - rekla je Sandra.

Autor: Nikola Žugić