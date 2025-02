GASTOZ JE CIRKUZANT, NEOZBILJNI KLOVN Osman Karić razvezao jezik: Prema Anđeli nema TRUNKU EMOCIJE, a moj Stefan za njega i jeste svetac

Poslednjih nedelja sve češće sevaju varnice između Stefana Karića i Nenada Marinkovića Gastoza, koji otvoreno suprotstavljaju svoja mišljenja za crnim stolom, dok ukućani komentarišu da je animozitet sve očigledniji.

Gastoz je, naime, istakao da je Stefan namerno, planski za crnim stolom istakao neke stvari ne bi li Anđeli Đuričić "napunio glavu" i odvratio je od njega, što je Karić demantovao, istakavši da mu to nikada nije bio cilj, već da je od početka podržavao njihovu vezu i Đuričićevoj udeljivao korisne savete. Njihov sve zategnutiji odnos prokomentarisao nam je Osman Karić, Stefanov otac.

- Nije mi prijatno kad moram prokomentarisati Gastozovo učešće u rijalitiju jer sam u spoljnom svetu, van rijalitija, sa njim u korektnim odnosima. Ali, kao što moja priroda i mišljenje nalažu, a samim tim sam i neko ko se ne libi da komentariše neke dobre, a i sada već i loše postupke Gastoza, moraću i to da prokomentarišem bez dlake na jeziku - počeo je Osman.

- Da, Gastoz bas i ne voli Stefanovo bitisanje u kući, a pogotovo njegovo viđenje stvari, ne samo veze Gastoza i Anđele, već i ostalih elitara, što smo mogli videti. Mislim da Stefan ni u malom mozgu svoje glave ne razmišlja, niti ima plan da ih razdvoji, niti bi to njemu nešto značilo. Gastoz ima prava da se svojim cirkuskim ponašanjem jednog neozbiljnog klovna brani da bi bio interesantniji, ali kome? Mislim da deca, kao gledaoci koju bi mogao da nasmeje, već u to vreme spokojno sanjaju čvrstim snom. Naravno, Gastoz ima pravo i da ljubomoriše na Stefana jer nije siguran da li je Stefan imao nešto u spoljnom svetu sa Anđelom. Mada, opet razmisljam zašto je Gastoz ljubomoran, da li je to iskreno jer, koliko mogu da vidim, on nema trunke emocija prema Anđeli, a verujte to isto vidim kod Anđele kada je Gastoz u pitanju. Mislim da se oni vode pitanjima svojih fanova i to je sve rijaliti priča - zaključio je Osman.

Prokomentarisao je i Gastozov skeč, kada je Stefana ironično. nazvao Svetim Stefanom.

- Što se tiče Gastozove izjave za vreme emisije "Pitanja novinara", kada je Stefana nazvao svecem, pa mogu slobodno reći da nije pogrešio. Malo mu fali po kulturi, vaspitanju i karakteru i svemu dobrom po čemu se dosta razlikuje od 99% tamošnjih igrača. I za kraj da dodam, Stefan nije ni to veče napao njihovu vezu, već Sofiju sa prelepim dekolteom, tada namenjenim samo za Gastozove oči, koje su u tom trenutku izgledale dosta buljavije nego inače - zaključio je Karić za naš portal.

Autor: Darko Tanasijević