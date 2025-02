Došla da mu KMEČI da joj podgreje sarmu, ma... Gačić žestoko opleo po Anđeli, pa potkačio i Uroša Stanića (VIDEO)

Ne štede reči!

U još jednom izdanju emisije "Pitam za druga" na RED televiziji, voditelji Stefan Milošević Panda i Stefan Kandić Kendi ugostili su pevačicu Dušicu Grabović i bivšeg učesnika "Elite", Nemanju Gačića. Na samom početku, Dušica je prokomentarisala odnos Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

Ovom prilikom, Gačić se osvrnuo na vezu Anđele i Gastoza, te je žestoko potkačio Đuričićevu.

- Kao i svaki put, sve što je Dušica rekla, šta sam ja pričao prethodnih nekoliko emisija?! Nigde veze njih dvoje i ona je viša od njega u nekim situacijama. Pre neko veče sam se svađao na tiktoku kada je došla da mu kmeči da mu podgreje sarmu. Ona nije došla da joj pokaže kako se podgreva sarma, nego je naredila, kapiraš?! - rekao je Gačić.

- Ona ima to u sebi, voli kada neko vlada, jedino tako može da bude mirna. Čim oseti da može da vlada, ona je doručkovala i to je to. On je taj lik s kojim se igraš rečima, a ona je onaj tip "što na um, to na drum", Gastoz je specifičan kada je šala u pitanju...Ta Keti se zaljubila u Gastoza zato što imaš lika koji ti zasmejava ce život, pa malo li je?! - dodala je Dušica.

- Nemanja, ko je najmaliciozniji učesnik - pitao je Panda.

- Meni je mali Uroš. Ima vezano i za Mateju, kada je bila priča sa Aneli, gleda samo da ti ut*ra - rekao je Gačić.

- On je mladi primerak Jelene Golubović - rekla je Dušica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić