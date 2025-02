POKRAO ME JE, JURI GA POLA GRADA Pevačica, bivša učesnica Zadruge, tvrdi da bivši hoće da joj upropasti život: Kokain ga je uništio!

Nekadašnja zadrugarka i pevačica Marija Ana Smiljanić nedavno je otkrila da prolazi kroz agoniju zbog bivšeg nevenčanog supruga s kojim ima dete.

Ona tvrdi da njen nekadašnji partner na sve načine pokušava da je uništi. Svojevremeno je ispričala da on hoće da joj uništi posao koji joj donosi novac za dete i nju.

- Pokušava da mi poremeti posao, zove moje kolege, gazde klubova, preti ljudima da ja ne bih pevala nigde po gradu. Hoće da me ostavi na ulici i da me uništi. Od toga nema ništa! - rekla je Marija Ana tada i otkrila da ju je pokrao.

- Čovek me je pokrao, dužan je i meni i mojim prijateljima. Juri ga pola grada zbog dugova. Saznala sam da nekom čoveku duguje 60.000 evra. Sad je našao neku babu pd 50 godina, živi kod nje, troši njene pare i vozi njen auto. Sa njom je samo zbog para jer nema prebijene banke. Koristio je kokain i to ga je potpuno uništilo. Pucaju ga kompleksi jer sam jača od njega u svakom smislu. Kad je video da ne može da se nosi sa mnom, on je počeo da pravi probleme i vratio se svom starom životu, počeo je opet da uzima drogu i da krade... Svi mu se smeju, ja sam ostala samohrana majka, a on na sve to pokušava da mi se umeša i u posao preteći gazdama lokala da ja ne bih nastupala i zarađivala - otkrila je tada bivša zadrugarka.

Autor: pink.rs