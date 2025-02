Šok: Terza i Sofija su novi potrčci, a evo kako su reagovali kada su čuli novu odluku Ene Čolić ! (VIDEO)

Nisu se ovome nadali!

U toku je emisija ''Izbor potrčka'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Eni Čolić kako bi odabrala svoje potrčke.

- Neka ustanu Ivan i Branka pošto je jako bezobrazan, nek ustanu Munja i Ana, Luka i Sandra, Terza i Sofija. Ne spušta mi se Ivan, hoću malo da se isku*čim, da mu pokažem da su Bog i batina. Neka sednu Luka i Sandra, ali mislim da će Terzi najviše doneti izolacija, tako da ću izabrati Terzu i Sofiju - rekla je Ena.

-Neću imati komunikaciju sa njom, neću progovoriti nijednu reč sa njom. To je završena priča. Ona je vazduh od pre tri dana za mene - rekao je Terza.

- Mislila sam da će ponoviti izolaciju koja je bila prošle nedelje, ali sve u svemu slažem se sa Terzom, nećemo imati komunikaciju. Ja njega više ne poznajem, ušli smo svesno u ovo i nadala sam se da će on biti moj oslonac. Sve se to promenilo, greške u vezi je imao on, a ne ja. Ja sam njega ispravila više od tri puta u toku veze. Mislim da nema stav i karakter, zato mislim da nećemo imati komunikaciju - rekla je Sofija.

- Onaj prostor je pravi za njih, mislim da će doći do razgovora i da se konačno vide kako stoje stvari. Mislim da je ovo super, gledaćemo klipove. Meni Sofija priča totalno drugačiju priču, to je da nema emocije, ali mislim da to nije istina. I kod nje postoje emocije, ali i kod njega itetkako - rekao je Dača.

- Mislim da je ovo Terzi idealan trenutak i prilika da pokaže da mu je stalo do deteta i Milice i da nema nikakve emocije prema Sofiji. Verujem u ono što priča i nadam se da će se ovog puta pokazati u najboljem svetlu. Treba samo da bude oprezan i da pazi na svoju reč i svoj korak - rekao je Terza.

