Milena Kačavenda progovorila: Otkrila kojim poslovima se Milica Veličković bavila, Terza kao oparen skočio da brani bivšu! (VIDEO)

Bela kuća na nogama!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi kako bi progovorila o poslovima kojima se bavila Milica Veličković, a potom je Terza skočio kao oparen.

- Ja sam tu informaciju dobila napolju. Kada su bile ''Nominacije'', ja sam napomenula kada sam izlazila na sahranu moje majke, šta su mi moja deca rekla. Moja deca se kreću po Novom Beogradu i Bežanijskoj kosi i mogu da saznaju sve informacije. Povela se priča prošle sezone da je Milica bila sa tatom i sinom, a to nije Gaga. Poenta je što se u tom trenutku taj čovek javio mom bivšem mužu, mene to nije zanimalo. Milica me pominjala u ''Narod pita'', nikad se nisam oglasila - rekla je Milena.

- Kada si mu prenela da je Milica prostit*tka? - upitao je Milan.

- Mi smo na ulasku ušli pod mišku, on je meni rekao: ''Nikako ne smeš da imaš komunikaciju sa Kačavendom'' - rekla je Milena.

- Ja molim Milicu da tuži Kačavendu za ovo, ja nikada nisam znao osim priče za Gagu. Kada sam izašao iz Elite, odmah sam upitao Gagu koji mi je to negirao. Ja nikada ništa nisam znao. Ovo što je iznela za oca i sina je laž - rekao je Terza.

- Bila je priča za vlasnika jednog splava, sada se pravite ludi - rekao je Đedović.

- Sve lažete i izmišljate. Ja ništa nisam znao, da sam znao prvi bih joj zamerio i nikada ne bi bilo ni veridbe ni bilo čega - rekao je Terza.

Autor: N.P.