Terza proključao od besa: Obelodanio sve detalje razgovora sa Kačavendom, zbog ovoga je na Milicu bacio ljagu da se bavila prostitucijom! (VIDEO)

Nova drama trese Elitu!

U emisiji "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević na samom početku pokrenuo je temu o optužbama na račun Milice Veličković da se bavila najstarijim zanatom, što su na "Nominacijama" izneli Milena Kačavenda i Borislav Terzić Terza.

- On je meni rekao da je pričao sa Milenom i da mu je Milena pokazala i rekao mi je: "Sad sam saznao, sve ću izneti". Rekao je da su Milena i on pričali i da su pomenuli ime, za koje je on već znao. To mi je rekao i to je 100% - govorila je Sofija.

- Treba da te bude sramota - rekao je Terza.

- Mi smo prećutno pričali, on je tad već mesec dana bio sa Sofijom. Ispalo je čisto pranje da kaže sve u "Šiša baru". Mogao si za dva meseca sve da se raspiraš, on je rekao da ga nije interesovalo - dodala je Kačavenda.

- Normalno, ne bih je verio i pravio sve sa njom - rekao je on.

- Terza je ušao u rijaliti, spanđao se sa Sofijom, pa od mene saznao tragičnu informaciju. Šta skakuće sad? Folirant - nastavila je Milena.

- Ja sam ušao sa njom u vezu, imao sam alibi i mislio da je sve istina. Što se tiče tog čoveka koji je tukao Milicu ona nije smela ovde da njemu priča o njemu. Jedina priča za oca i sina koju znam je kad je Gaga ostavio prostor. Mi kad smo izašli u superfinalu Gaga je bio na tribinama i ja sam ga pitao da li je istina, a on mi je rekao da nije i da je pravio priču jer je bio u kockarskim dugovima. U tom trenutku kad mi je Sofija rekla da je Gastoz rekao Keti, a Keti Sofiji bio mi je alibi da to kažem u "Šiša baru" Darku kad sam već to saznao i hteo sam da je kanalim bez da razmišljam da je ona nosila moje dete. Mene ništa nije zanimalo i ja o ovome ništa nisam znao. Ja sam rekao kod Darka sve osim toga. Kačavenda mi je rekla da je napolju sve saznala o njoj, nije ni bitno da li je pre ili posle. Rekla je da ne može da mi priča. Kad su onakva pitanja stizala meni je najlogičnije da pitam da li je radila za pare, a ona je rekla da su njeni prijatelji sve saznali o njoj, a ja sam u tom trenutku rekao: "Blam me je sa kim čekam dete" - govorio je Terza.

Autor: A. Nikolić