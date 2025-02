Sofija i Sanja oči u oči: Nastavlja se rat o poznanstvu iz Švjacarske, Grujićeva igricu preokrenula u svoju korist! (VIDEO)

Razvezale jezike!

Voditelj Milan Milošević pokrenuo je novu temu u emisiji "Pretres nedelje" podigao je Sofiju Janićijević, kako bi razgovoarali o preokretu koji se desio sa Sanjom Grujić tokom "Nominacije", kad ju je žestoko ponizila.

- Da li ste Sanja i ti bile cimerke? - pitao je Milan Milošević.

- Na devojku na koju ja mislim da - rekla je Sofija.

- Nismo bile nikad, ja tvrdim da ne poznajem devojku. Moj stav se ne menja, a to što se njen menja govori o validnosti njenih reči. Ja sam mesec dana imala priliku to da slušam. Kad sam ušla prvu emisiju sam rekla da mislim da je to rekla jer je imala simpatije prema Marku i uvredila se kad je rekao da ga je blam što je sa njom u istom prostoru. Ona je mogla direktno da mu uzvrati, a ne da ide sa Milenom na konsultacije, a Milica ih je preduhitrila i iznela - govorila je Sanja Grujić.

- Sanja, ti si ustala i rekla ono što si pričala napolju, da misliš sve najgore o njoj i da se dovodiš u pitanje sa takvom osobom - dodao je voditelj.

- Jeste. Ja sam objasnila da je devojka na podeli rekla da joj je drago da ima priliku da me upozna, to znači da se ne poznajemo. Ja sam rekla koje je moje mišljenje, ona mi nije uzvratila. Ja stojim pri tome da je ona prema meni fina i da sa njom može da se druži površno. U odnosu sa mnom nemam ništa protiv, a kad je odnos Milice i Terze u pitanju mišljenje mi nije promenjeno. Ja nisam mislila ništa manje, a ni više od onoga što sam rekla - pričala je Sanja.

- Ja bih samo da prokomentarišem da nikad nije potvrđeno da sam bilo kad bila sa oženjenim, Milica se time bavila jer je bila isfrustrirana - dodala je Janićijevićeva.

- Ja neću da se objašnjavam i opravdavam, kako se ja objašnjavam za svoja dela neka se tako pravdaju i drugi. Drugi neka menjaju kako vetar duva, ne znam da li je Sofija vetrenjača pa se okreće, ali ja stojim stabilno i uvek izgovaram precizno ono što ću moći da izgovorim - rekla je Sanja.

- Ja sam rekla ako sam je pomešala da ću javno da se izvinim. Ja na intervjuu ništa nisam promenila, nego sam rekla kao što sam rekla i pre nedelju dana - govorila je Sofija.

- Verovatno nije očekivala da ću ja da uđem, pa je promenila priču. Devojka je verovatno rijaliti fan - rekla je Sanja Grujić.

- Kad je Marko ušao ona je iste sekunde rekla da zna čiji je dečko i ko mu je devojka. Kad je ona ušla Marko je rekao da to nije tačno. Ja sam bila u pušionici, a ona se klela meni u sve živo i rekla da Sanja laže Marka, da je bila deblja, plavlja i da je radila kao konobarica. Sve je to tvrdila i govorila - umešala se Kačavenda.

- Ona verovatno ne sme na Sanju - dobacio je Terza.

- Kako si ti znala da je Sanja bila plava ako je ona u "Zadrugu" ušla crna, ako se ne poznajete? - pitala je Anđela.

- Ja imam slike na kojima sam plava i na Instagramu i na Fejsbuku, devojka me je pratila. Ja ne znam da li treba hiljadu puta da ponovim istu priču da bih slušala nečiju priču koja se menja svaki dan - dodala je Sanja.

- Perfidna je i namazana. Ja sam očekivala da je britak jezik i da će Anđelu direktno da napadne. Sofiji sam prvu noć rekla kad se povukla, a Marinković je rekao da ima pravo da sumnja da laže sve i za Aleks. Njoj su isto rekli i Mića i Đedović, a ona je nastavila - govorila je Milena Kačavenda.

Autor: A. Nikolić