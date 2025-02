Gastoz brutalno raskrinkan: Marko Đedović bez zadrške ga urnisao pred svima, nastao muk u Beloj kući! (VIDEO)

Na čiju stranu će stati Anđela?

Voditelj Milan Milošević podigao je Marka Đedovića kako bi komentarisao nominaciju Nenada Marinkovića Gastoza na anketi za maliciozne takmičare "Elite".

- On se vadio da se šalio, kod mene to ne prolazi. Ne mislim da se šalio, osim što želi da sve osobe koje su dobre sa Anđelom odstrani od sve. Ovo je prvi period, drugi period će biti da mu nije normalno da se on i ja svađamo za stolom, a da Anđela priča sa mnom. On njoj nabacuje na nos škrtost. On je uvek potencirao Anđeline greške, uvek je ona bila kriva i kad je bilo da drugarice treba da se dekoltirao, a Anđela dobacila da muškarci dođu u boksericama on je rekao: "Kad ja budem nosio štikle". Što bi smetalo, ako je to poštovanje drugarice i to je dres kod? - govorio je Marko.

- Jer grudi svi izbacuju od početka sezone, a u boksericama niko nije bio - dodao je Gastoz.

- Počinju performansi, ovako namerno dekoncentriše Aneli. Kad je bila priča sa Stefanom nije imao nijedno logično objašnjenje. Pokušava da manipuliše sa Anđelom i da ona bude kriva jer je on rekao da mu drugarice dođu sa isturenim s*sama. To je kao kad prebiju ženu, pa kažu da ih je ona izazvala. Maliciozno smatram i kad su se Anđela i on svađali i kad je izgledalo da on nje ne može očima da gleda, to su potvrdili i Mateja i Karić. On se njoj tad obraća sa mržnom. Ja sam rekao da ne želim još u to da verujem, kao da je ovo rijaliti odnos. Je l' istina da hoće četvorku ili da je voli? U šta verujemo? Ja ne verujem ni u jedno, a ni u drugo - nastavio je Marko.

- Rekao si da je ljut na tebe zbog debate i Keti - dodao je voditelj.

- Da. Mene je naveo da sam maliciozan verovatno jer sam za njihov odnos, pa mu verovatno ne odgovara to što pričamo. Pustite klip gde Anđela radi stvari koje nisu dobre, pa njoj ću tri puta da kažem gore jer smo dobri. Ja sa njim imam zadršku jer nismo toliko dobri, ona bi gore prošla u komentarisanju. Za malicioznost nemam šta da kažem on je mene naveo zbog debate, Daču koji je to izneo, a Keti potvrdila da je to istina. Ja mislim da njega boli k*rac da li Anđeli smeta Keti. On je naveo i Uroša koji brani Anđelu. Tako da je to bila anketa za i protiv Keti. Ja prihvatam da sam maliciozan, ali je on imao najmanje razloga da me navede za to. Ja nisam Anđela, pa da odem u krevet i da mi kaže da to sve radi zbog rijalitija - govorio je Đedović.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić