Gastozu maca pojela jezik: Rešio da se totalno povuče iz sukoba sa Đedovićem, on zauzvrat tražio izvinjenje! (VIDEO)

Evo da li je palo izvinjenje!

Voditelj Milan Milošević pokrenuo je novu temu u emisiji "Pretres nedelje" o sukobu Marka Đedovića i Nenada Marinkovića Gastoza koji traje danima iza nas.

- Marko me totalno raskrinkao, mislim da je vreme da napustim ovaj rijaliti. Ja sam zabezeknut i ne znam kako da se operem od ovoga što je on rekao. Marko sine, ja sam pomislio da se mi pomirimo - rekao je Gastoz.

- Izvini se - rekao je Đedović.

- Kad mi otkriješ što si me toliko izvređao. Poenta uopšte nije bila Debata. Sanja je dobila reč pre nas i vidim da je izbacila nas iz tog koša, ja sam izvalio da je to uradila sa namerom da se skloni od nas. Ja sam imao dve osobe, to su Sanja i Karić. Rešio sam da njih izbacim i ubacim neke druge osobe. Ja nisam imao lepo mišljenje o Marku, ali ga sada imam. Ja ga poštujem, poštujem njegov rad i njegovu bitnost ovde. Ne mogu da verujem kako je on mogao ovo da spoji i odakle ovoliko ružno mišljenje o meni. Ja sam gledao kako tako dobri smo, a onda on priča takve stvari za mene. Meni je Kačavenda rekla: ''Je l' ti pričaš sa Markom?'', ja sam rekao: ''Za sada ne''. Ja stvarno nisam imao lošu nameru, a čuo sam sa njegove strane neke stvari koje mi se nisu svidele. Ja sam hteo njemu u jednom trenutku da kažem ''Izvini'', ali ne mogu da verujem da misli sve ove stvari - rekao je Gastoz.

- Ja sam govorio kako su bile teme, tako sam i iznosio svoje mišljenje. Rekao sam da ne želim da verujem u neke stvari i da mu ne odgovara što stajem na Anđelinu stranu. Ja nisam navikao da ustanem i kažem za Kačavendu da joj smrde noge, a vamo je moja najbolja drugarica - rekao je Đedović.

- Malo si preterao iskreno - rekao je Gastoz.

- Njemu ne odgovara stvari koje ja komentarišem i vidim na klipu. Ja da sam maliciozan ja bih išao i Anđeli pričao loše o vašem odnosu. Hiljadu puta sam im spasio odnos. Da li si ti doživeo da ja tebe posvađam s nekim - rekao je Đedović.

- Ja sam ovde totalno neshvaćen. Ja kad sam ozbiljan vi mislite da se ja zezam, ali kad se zezam onda sam ozbiljan - rekao je Gastoz.

- Da li znaš za poštovanje? - upitao je Marko.

- Imam poštovanje, ali ti ga nisi imao ponekad - rekao je Gastoz.

- Gastoze ti kad izgovoriš nešto iz sprdnje, to je okej, ali kad Anđela to uradi, onda ti smeta. Ustvari on ispada jadan jer se on šali, a mi smo svi krivi i zli - rekao je Đedović.

- Nekad se tako osećam - rekao je Gastoz.

Autor: N.P.