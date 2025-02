Ubacila u petu brzinu: Anđela se udružila sa Đedovićem protiv Gastoza i rasplila paljbu po njemu, on je jednom rečeniom brutalno spustio! (VIDEO)

Ostao hladan kao led!

Tokom emisije "Pretres nedelje" došlo je do rasprave Marka Đedovića i Nenada Marinkovića Gastoza zbog ankete za maliciozne osobe. Voditelj Milan Milošević dao je reč Anđeli Đuričić da iznese svoj sud.

- Mene je to jako iznervirala u subotu sam sa direktorom imala razgovor, a on mi je objasnio da sam ja učenik ovde, a on direktor. Jako mi je neprijatno i želim da se ovo što pre završi. Ja ne mislim da on nema dobro mišljenje o Marku, nikad mi ništa loše nije rekao o Marku Đedoviću. Ja sam se iznenadila u subotu i mislila sam da će da okrene na sprdnju, a najjače je što meni nije delovalo da se sprda. Marko je osoba sa kojom najviše vremena provodim kad nisam sa Gastozom. Najviše pričam sa njim i on sve zna. On je uvek bio dobar za njega i mene. Meni ovo što se tiče ankete nije bilo slatko i simpatično, kao što ja ne bih navela njegovog prijatelja Luleta. Ja sam rekla da mi je jedino logično da je ostao ljut zbog debate, jer i na novinarima se nervirao kad je Darko rekao da je debata pokidala i mislim da se naljutio - govorila je Anđela.

- Meni je ono bilo bolesno, neki su se složili i mišljenja su različita - dodao je Gastoz.

- On ima tu crtu u sebi da ti vrati na finjaka. Ja koliko znam ima dobro mišljenje o Marku, ali mislim da mu je ostalo i da nije prihvatio da je istina što se tiče Keti. Mislim da je hteo da ga podbode zbog toga i to je moje mišljenje, ali on meni to nije rekao. Ja ne želim da ovaj sukob postoji - rekla je Đuričićeva.

- Pa nije ti on rođeni brat, zašto se ne bi svađali? Jasno je da nemaju lepo mišljenje - dodao je Milan Milošević.

- On nikad meni ništa loše nije rekao o Đedoviću, da li je komentarisao sa strane ja to ne znam. Ako imaju loše mišljenje neka se svađaju svaki dan. Meni je žao jer mi Marko znači ovde. Ja njegove prijatelje ne doživljavam. Njegovi prijatelji su radili kontra od naše veze - pričala je ona.

- Anđela Gastozu ni u jednom trenutku nije rekla da sam ja zaljubljen u nju. On je svoje prijatelje od Anđele mnogo žustrije branio, skakao je na Anđelu zbog Keti - dodao je Đedović.

- A Anđela nije ni trepnula nakon Markove izjave, kako ja da se osećam? - pitao je Gastoz.

- Moja žrtva nećeš biti. Rekao si da sam ja niko, radi se o činjenicama. Ne može da se izbirše period od 15 dana kad smo se svađali. Ti znaš sve da okreneš u svoju korist, ali kod mene to ne može da prođe. Niko ne može da obriše da si mi rekao da sam niko naspram drugarice - pričala je Anđela.

- Moraš to da ponavljaš, a ja možda nisam ponovo nešto što si rekla meni, a da mi se nije svidelo i normalno pričam sa tobom. Neka ljubavi, rokaj kako misliš da treba i kako mora, a ja ću da budem malo više čovek, a ne plaćen da radim ovaj posao. Sunce, samo rokaj sve ti je oprošteno - rekao je Gastoz.

- Anđela večeras nije mene branila, nego bira reči. Ona zna da ja nisam ovo prouzrokovao nego sam birao reči. Anđela mene nikad nije branila žarom kojim on brani Keti i dan danas - govorio je Marko.

- Naš odnos može da poremeti samo kad Anđela uđe u ovaj fazon i kad izgubi ljudskost. Stavlja mnoge stvari na tanjir, ona se vodi time da je ovo njena misija. Mene njeno ponašanje upali, pa idemo sve u krug. Ja se ne foliram kad kažem da mi neke stvari nisu bitne, nije mi normalno da gledam sve tako srčano - dodao je Gastoz.

