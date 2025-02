GASTOZ OBJAVIO RAT CELOJ BELOJ KUĆI: Pukao mu film, od danas više ništa neće biti isto! (VIDEO)

Nakon novih optužbi cimera odlučio da promeni taktiku!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" takmičarima "Elite" saopštio da je Nenad Marinković Gastoz zauzeo treće mesto na anketi za najmalicioznije.

- Zato što se šali i kad treba da uozbilji situaciju prebaci na šalu i ljudi to ne shvataju. Ja sam naveo primer zbog čega je meni ispao maliciozan, ali neću da lupam gluposti. Ja neke stvari ne bih da potenciram, malopre sam rekao šta sam imao za celu situaciji i naš odnos. Mislim da jeste jer sam ga ja naveo - govorio je Karić.

- Imala sam osećaj da će da bude Gastoz, to sam naslutila noćas. Mislim da on to zaslužuje, on pokatuje svoje loše stvari i negativne epitete. Koliko sam mogla da shvatim malicioznost ima više epiteta i znala sam da će da se nađe. On pokazuje svojim delima da je sve loše što se nalazi u tome i to je pokazao kad je naveo Marka. Taj dan je pokazao da je on baš to jer je prebacivao Anđeli. Markov komentar se jako važi i kako on priča to se i desi. Mislim da je ovo zasluženo - dodala je Aneli.

- Malicioznost je najgora osobina, sve najgore mislim o toj osobi. Maliciozni si naveo Đedovića, Uroša i mene i sve ti se to vratilo. Ja ne mislim da je on maliciozan. Juče sam pričao da ima pokvarene fore i mislim da je nama hteo da kaže kroz šalu da smo maliciozni - pričao je Dačo.

- Ovo je zbog Anđele jer je pokazao dobru nameru da joj pomogne da preboli strahove koje je imala, a sad od nje pravi još veći "ludaču" nego što je bila. Ovo su samo Anđelini - dodao je Bebica.

- Ja mislim da su ovo rekli fanovi od Anđele i Gastoza, uvek su slali za Karića i Đedovića, Oni su ga kritikovali, a o došlo je do pomirenja. Mislim da su mu skrenuli pažnju da ne treba da kritikuje ljude koji mu dobro misle i da su oni za njih dvoje od samog početka - rekao je Luka.

- Izlasili su i mene da sam opsednuta sobom, pa sam prihvatila. On ima gore kad je iskren ili nije. Ja ga nisam navela, niti bih mogla. Ja ne mislim da on ima tu manu. Ljudi su se ućutali jer je on na anketi, šta vi mislite da ljude koje smatramo favoritima da nemaju name? Pa i da ima to je normalno. Možda do sad nisu pronašli lošu anketu za njega. Normalno je da se nađe na negativnoj anketi. Imali smo jednog pobednika "Zadruge" koji je bio na svim negativnim anketama, pa nemojte da se vodite time. Oni se vode time da je lošim anketama. Oni sad misle da ga ljudi mrze, a samo se varate. Tako možda ne bi bilo za dva dana - komentarisala je Anđela.

- Samo da kažem da mi je Anđela prenela da su automatski kako sam izašao na moju rečenicu da je Karić bio grub prema devojkama povezali su sa onim što se piše u novinama. Svaka vam čast. Ako ja kažem da sam ja prema mojoj devojci bio grub u rijalitiju, a vi to poistovetite sa nečin što se brutalno piše po čemu to možete da poistovetite? - govorio je Gastoz.

- On je tad rekao: "Kao da nikad ovde nisi bio u ljubavnim odnosima i da nisi imao rasprave sa devojkama" - umešala se Anđela.

- I to se odmah aludira na ono što se piše? - pitao je Gastoz.

- Zazvučalo je tako, ali ja to nisam hteo da naglašavam. Nisam očekivao od njega da bi išao toliko nisko, ali ovde se ne dovodi u kontekst da je on bio grub prema Anđeli. Kad ovako priča ja mu verujem, a u momentu kad je navodio smatram sam da je bilo tako. Možda samo ja očekujem to - rekao je Karić.

- Ja smatram da je mislio na prethodne odnose ovde - rekla je Anđela.

- Ja sam u situaciji da to mogu da pomislim - dodao je Karić.

- Ja ne mogu da verujem da to ide toliko ekstremno. Ja poštujem što vi imate vaše mišljenje i ne tražim da poštujem moje. Namećite šta god hoćete, zabole me baš k*rac. Trudite se šta god da kažem da me sabotirate, a ja od danas ću da puštam da budete to što jeste. Što se tiče ankete provalili su me, usr*ću vam se od sad u životu od danas. Naj*bali ste, k*čke male. Pazite kako sedate na šolju, a ne kako me gladate u oči. Ako me smatraš za takvim likom, najbolje je da nemamo odnos - poručio je Gastoz.

- Nisam smatrao da ćeš reći da sam protiv vaše veze - rekao je Stefan.

- Možda sam ja ovde najpolupaniji. Znam ja ko je reagovao, momak koji nas je zabolio da ih pustimo da budu bolesni. Ono što ti je u glavi to ti radi. Ja to nemam u glavi jer to ne mislim - govorio je Gastoz.

Autor: A. Nikolić