Sve izašlo na videlo!

Prehodnu noću u Eliti obeležio je ulazak voditelja Milana Miloševića u Belu kuću zbog emisija "Izbor potrčka" i "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem".

Na samom početku tamičari su komentarisali jučerašnju podelu budžeta Ene Čolić, te je Ivan Marinković otkrio da smatra da je Ena kalkulisala sa podelom.

Usledio je Izbor potrčka, te je Ena odabrala Sofiju Janićijević i Boru Terzića Terzu za potčke, što je mnoge iznenadilo.

Nakon toga je Ena ponovo odabrala Jovana Pejića Peju za omiljenu osobu.

Voditelj Milan Milošević je na početku pretresa dao reč Mileni Kačavendi koja je progovorila o poslovima kojima se bavila Milica Veličković, a potom je Terza skočio kao oparen.

Terzino izlaganje je mnoge šokiralo, jer je u jednom momentu bacio ljagu na Milicu rekavši da se bavila prostitucijom.

- Ja sam ušao sa njom u vezu, imao sam alibi i mislio da je sve istina. Što se tiče tog čoveka koji je tukao Milicu ona nije smela ovde da njemu priča o njemu. Jedina priča za oca i sina koju znam je kad je Gaga ostavio prostor. Mi kad smo izašli u superfinalu Gaga je bio na tribinama i ja sam ga pitao da li je istina, a on mi je rekao da nije i da je pravio priču jer je bio u kockarskim dugovima. U tom trenutku kad mi je Sofija rekla da je Gastoz rekao Keti, a Keti Sofiji bio mi je alibi da to kažem u "Šiša baru" Darku kad sam već to saznao i hteo sam da je kanalim bez da razmišljam da je ona nosila moje dete. Mene ništa nije zanimalo i ja o ovome ništa nisam znao. Ja sam rekao kod Darka sve osim toga. Kačavenda mi je rekla da je napolju sve saznala o njoj, nije ni bitno da li je pre ili posle. Rekla je da ne može da mi priča. Kad su onakva pitanja stizala meni je najlogičnije da pitam da li je radila za pare, a ona je rekla da su njeni prijatelji sve saznali o njoj, a ja sam u tom trenutku rekao: "Blam me je sa kim čekam dete" - govorio je Terza koji se nakon toga pravdao da nije znao sve o njenoj prošlosti.

Voditelj je potom dao reč Marku Đedoviću koji je izneo svoj sud o svemu što se pričao o MIlici i Terzi.

- Prošle godine su Milenini sunovi bili kreteni, njih dve su se vređale, a Milica joj je vređala decu. Milena je rekla da je čula da se Milica j*be za pare, pa šta su Aneli sve govorili prošle godini, Eni, Aleksandri... Neko nešto je čuo i rekao, ja isključujem njihovu raspravu i druženje. Ovi ljudi misle da će Miličini ljudi da glasaju za njih. Ja se sećam i ove sezone šta je bilo, šta mi je Milica slala i koliko puta je podeljen klip šta je Terza pričao. Gaga se naklatio na priču prošle godine. Ja mislim da su ovo budalaštine, koga boli k*rac da li verujemo ili ne verujemo u to? Poenta je šta su oni pričali i na koji način, svaki čast kako je Sofija to prećutala. Mene da je neko onako vređao ja bih to izmislio. Meni je Sofija najispravnija u toj priči, ona je sedela, ćutala i ništa nije spomenula. Mene boli k*rac da li se k*ra za keš, ne interesuje me, nisam pitao, ne znam, a ni znam. Zamole me k*rac za šta se ona j*be. Što se Mileninog i Miličinog sukoba tiče sinovi su joj bili debili, boli me k*rac da li je bila prostitutka, ja bih to isto rekao. Kad se to desilo ja sam je pitao i ona mi je mrmljala i skontao sam koliko je sati. Meni je klip poslala Milica kad je Terza govorio da je mnoge stvari saznao napolju. Naknadnu empatiju ćemo da vidimo u septembru i koliko para će Milici da daju - pričao je Đedović.

Uroš Stanić je nakon toga ustao i osudio Kačavendu za klevetu, te je pored toga zaratio sa Đedovičćem.

Usledilo je suočavanje Sanja Grujić i Sofije Janićijević. Tom prilikom je Sanja otkrila da joj je drago što je Sofija rekla da ju je upoznala kakva je, što je dokaz da se one nikada pre Elite nisu upoznale.

Sofija je nakon toga rekla da čak poseduje sliku nje i Sanje iz Švajcarske.

MIlena Kačavenda je nakon toga ustala i otkila šta zapravo misli o Sanji Grujić.

- Ja sam vratila čitav film, Sofija se nikad nije konsultovala sa mnom. Ona je meni spontano rekla: "Kunem ti se u sve na svetu, ja znam da je to ona". Ja nemam nijedan razlog da napadam Sanju. Sofija je očekivala da će svi da napadnu nju, Ivan je to prvi provlačio da Sofija laže i to se ućutalo, pa je ona promenila priču. Ona se samo brine da li ima dokaze napolju. Ja smatram da Sofija ne laže, dovoljno vremena smo provale. Ona se razlišla sa Terzom, muškarci se drže zajedno. Ja nisam izazvala nikakav sukob, a osetila sam se prozvanom jer to jeste bila prozivka za mene. Ja sam rekla da je ona mene provukla i da ćemo pričati o tome - govorila je Milena.

Usledio je komentar Anđele Đuričić koji je mnoge šokirao jer je rekla da veruje u poznanstvo Sofije i Sanje iz Švajcarske.

- Kada je ustala na početku ''Nominacija'', ona je pozdravila Milica i meni je to jasno. Kada se pomene ovde neka tema znači da je napolju već nešto izašlo. Ne mogu da verujem ni jednoj ni drugoj, ali ovde verujem Sofiji samo mislim da se uplašila da ne ispliva nešto o njenoj prošlosti. Sa druge strane čudno bi mi bilo da Sanja toliko tvrdi da je ne poznaje, a bila je napolju i zna neke dokaze. Sofija se branila od toga da je pogrešila, a onda je rekla: ''Darko reci mi šta je napolju, pa da znam šta da pričam''. Neću da zauzimam stranu, ali mislim da se Sanji dopala Sofija u komunikaciji sa njom i da je shvatila da se kanali dobrim odnosom sa Sofijom. Mislim da je ustala i sve ovo rekla samo da bi se oprala od Sofije, a na ulasku je držala Miličin stav - rekla je Anđela.

Usledio je žestok sud Marka Đedovića o Nenadu Marinkoviću Gastozu za kojeg nije imao lepe reči.

- Počinju performansi, ovako namerno dekoncentriše Aneli. Kad je bila priča sa Stefanom nije imao nijedno logično objašnjenje. Pokušava da manipuliše sa Anđelom i da ona bude kriva jer je on rekao da mu drugarice dođu sa isturenim s*sama. To je kao kad prebiju ženu, pa kažu da ih je ona izazvala. Maliciozno smatram i kad su se Anđela i on svađali i kad je izgledalo da on nje ne može očima da gleda, to su potvrdili i Mateja i Karić. On se njoj tad obraća sa mržnom. Ja sam rekao da ne želim još u to da verujem, kao da je ovo rijaliti odnos. Je l' istina da hoće četvorku ili da je voli? U šta verujemo? Ja ne verujem ni u jedno, a ni u drugo - rekao je Marko pa dodao:

- Da. Mene je naveo da sam maliciozan verovatno jer sam za njihov odnos, pa mu verovatno ne odgovara to što pričamo. Pustite klip gde Anđela radi stvari koje nisu dobre, pa njoj ću tri puta da kažem gore jer smo dobri. Ja sa njim imam zadršku jer nismo toliko dobri, ona bi gore prošla u komentarisanju. Za malicioznost nemam šta da kažem on je mene naveo zbog debate, Daču koji je to izneo, a Keti potvrdila da je to istina. Ja mislim da njega boli k*rac da li Anđeli smeta Keti. On je naveo i Uroša koji brani Anđelu. Tako da je to bila anketa za i protiv Keti. Ja prihvatam da sam maliciozan, ali je on imao najmanje razloga da me navede za to. Ja nisam Anđela, pa da odem u krevet i da mi kaže da to sve radi zbog rijalitija - govorio je Đedović.

Nakon toga je Gastoz ustao i otkrio da ga je Đedović raskrinkao a tom prilikom je Marko od njega tražio izvinjenje.

Usledio je komentar Gastozove devojke, Anđele Đuričić koja se udružila sa Đedovićem kako bi raskrinkali Gastoza.

- Mene je to jako iznervirala u subotu sam sa direktorom imala razgovor, a on mi je objasnio da sam ja učenik ovde, a on direktor. Jako mi je neprijatno i želim da se ovo što pre završi. Ja ne mislim da on nema dobro mišljenje o Marku, nikad mi ništa loše nije rekao o Marku Đedoviću. Ja sam se iznenadila u subotu i mislila sam da će da okrene na sprdnju, a najjače je što meni nije delovalo da se sprda. Marko je osoba sa kojom najviše vremena provodim kad nisam sa Gastozom. Najviše pričam sa njim i on sve zna. On je uvek bio dobar za njega i mene. Meni ovo što se tiče ankete nije bilo slatko i simpatično, kao što ja ne bih navela njegovog prijatelja Luleta. Ja sam rekla da mi je jedino logično da je ostao ljut zbog debate, jer i na novinarima se nervirao kad je Darko rekao da je debata pokidala i mislim da se naljutio - govorila je Anđela.

Nakon toga se Gastoz izvinio Đedoviću zbog ankete gde ga je naveo za najmaliciozniju osobu.

Stefan Karić je nakon toga otkrio da one stvari koje Anđela zamera Gastozu, isto je ona zamerala njemu na početku njihove veze.

Anđela Đuričić prišla je Nenadu Marinkoviću Gastozu tokom emisije kako bi mu prenela da su takmičari aludirali da je hteo da potkači Stefana Karića izjavom da je sigurno i on bio grub prema devojkama.

Aleksandra Nikolić je potom otkrila da je raskid sa Ivanom Marinkovićem prava odluka, te je on priznao da očekuje pomirenje nje i MIlovana.

Danijel Dujković Munjez je nakon toga precrtao Anu Spasojević za sva vremena iako su prošlog utorka imali se*s.

Nakon što je saznao da je osvojio treće mesto u anketi za najmaliciozniju osobu, Gastoz je obajavio rat takmičarima:

- Ja ne mogu da verujem da to ide toliko ekstremno. Ja poštujem što vi imate vaše mišljenje i ne tražim da poštujem moje. Namećite šta god hoćete, zabole me baš k*rac. Trudite se šta god da kažem da me sabotirate, a ja od danas ću da puštam da budete to što jeste. Što se tiče ankete provalili su me, usr*ću vam se od sad u životu od danas. Naj*bali ste, k*čke male. Pazite kako sedate na šolju, a ne kako me gladate u oči. Ako me smatraš za takvim likom, najbolje je da nemamo odnos - poručio je Gastoz.

Ena Čolić zauzela je drugo mesto u anketi za najmaliciozniju osobu te je zbog te titule optužila Aneli i njene fanove.

Prvo mesto osvojila je Aleksandra Nikolić, a Milovan je to jedva dočekao.

