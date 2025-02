HASO, JA ĆU UMRETI Zlata Petrović kuka bivšem mužu Hasanu zbog Ene i sina Peje: Oronula je, 10 godina je ostarila za ovih par meseci

Pevač Hasan Dudić, bivši suprug Zlate Petrović, otkrio je da pevačica teško podnosi učešće svog sina Jovana Pejića Peje u "Eliti". Inače, sa Hasanom ima sina Mikicu, dok je Jovana dobila sa voditeljem Zoranom Pejićem.

Hasan je i dalje blizak sa Zlatom, a Jovana gleda kao svog sina.

- Zlata ovo teško podnosi, ja ne znam šta da radim sa njom, imamo zajedničko dete, ona mi je bila najveća ljubav, mogu da kažem i ostala najveća ljubav. Zadala mi je najviše muka u životu i bola. Pola života mi je uništila, ali nema veze. Nerviram se zbog nje, ja je molim:"Zlato, dođi, hajmo na ručak, da se vidimo na kafi." Ona mi kaže: "Joooj, Haso, ja ću umreti" - rekao je Hasan pa je dodao:

- Jovan je brat od mog sina, on mene voli i ja njega, od kilo mesa sam ga držao. Ne odvajam ga od unuka i sina, on je predivno dete. Ja čim vidim njegov osmeh meni suze krenu. Nije rijaliti za njega, on je dobar. Jovan nije navikao na te fore, a Zlata ga gleda, sva je oronula, 10 godina je ostarila za ovih 4,5 meseci.

Hasan smatra da će rijaliti doprineti tome da Jovan sazri.

- Ovo će ostaviti posledicu na njega, ako ništa drugo naučiće nešto i loše i dobre strane života. Ja mislim da će tu da očvrsne, kao da je bio u vojsci. Njegova devojka je starija od njega, namazanija, njoj se on svideo mlad. Ne mogu ja nu da vređam i ona je nečije dete.

Incident između Ene i Jovana potresao je Dudića.

- Bilo je trenutaka kad puknem, kako ona na njega ruku potegne. Opasno me je bolelo. Oni se pomire, a mi pucamo.

Autor: D. T.