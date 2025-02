PREPOZNAJETE LI VODITELJA ELITE?! Uz njega se neretko zacenite od smeha, a mnogi su primetili jedan neobičan detalj (FOTO)

Voditelj rijalitija "Elita" Milan Milošević objavio je jednom prilikom fotografiju iz detinjstva, a na kojoj po mišljenju mnogih ne liči na sebe.

Milan Milošević na spornoj fotografiji nosi jaknicu i pozira ozbiljno, a slika je mnogima izmamila osmeh na lice, budući da je napisao: "Mali Milan, oči se sve govore" u okviru objave.

Bilo je i dosta komentara da je Milan tada bio buckasto dete, ali su oni koji poznaju voditelja to demantovali govoreći da je to sve do debljine jakne.

Komentari su se ređali ispod slike, a jedan je posebno svima zapao za oko.

- Ovo kao da je neko drugo dete, baš mi ne liči na Milana, ali svakako da je sladak - glasio je jedan od komentara .

Podsetimo, voditelj je nedavno sve potresao kada je govorio o bratu, koji je preminuo kada mu je bilo 26. godina.

- Današnji datum 10.2. je najtužniji dan na moju majku! Danas bi moj brat Nenad napunio 60 godina, a izvršio je samoubistvo pre 26 godina i ona se više nikad nije oporavila od tada - rekao je on, pa prokomentarisao zdravstveno stanje svoje majke:

Danas je tačno tri nedelje kako je u šok sobi i bukvalno se bori za život. Nadam se da će biti toliko jaka, koliko je bila celog života, i da će iz ove agonije i teške borbe izaći kao pobednik. Voda u plućima pravi veliki problem. Ostaje nam samo da se molimo za nju.

Autor: Nikola Žugić