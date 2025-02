Bivša rijaliti učesnica, Ljuba Pantović u uključenju na Red televiziji, žestoko je oplela po rijaliti učesnicima!

U večerašnjoj emisji 'Pitam za druga', na Red-tv, voditelji su pripremili za gledaoce, specijalno uključenje bivše rijaliti učesnice Ljube Pantović.

- Šta misliš o Ivanu Marinkoviću, i njegovoj ljubavi koja se desila? - pitao je Kendi.

- Iskreno, ne poznajem ja njega. Nekako nemam lepo mišljenje o njemu, ustaje i stalnoi priča iste stvari. Fali mu nešto da bude rijaliti igrač. Što se tiče njegove veze sa Aleksandrom, mislim da se ona izblamirala tu, kao i Milovan - rekla je Ljuba.

- Da li misliš da Milovan ima pravo da se ljuti na Aleksandru što ga je prevarila, a bila je samo njegova ljubavnica? - pitala je voditeljka.

- Lopovi su svi lopovi, osim njega samog, a on je tu najveći lopov. Ne znam što je taj čovek ušao, da blamira sebe, a i nju još malo. Izgleda da on sebe smatra nešto boljim, jer može da ima i ženu i ljubavnicu. One se još blamiraju pored njega, ni jedna ga nije ostavila kako dolikuje. To je neka učestala situacija u rijalitijima kod nas, žene ćute zbog nekog hira. Nije moguće da ona nije znala za tako nešto, pogotovo kada žive u tako malom mestu. Tako da ona je ćutala dok nije pukla bruka, mislim da će se sve to vrteti u krug. Aleksandra mi ne izgleda kao baš loša devojka, ali sama ta činjenica da je ona četiri godine sedela i verovala u praznu priču da će da se razvede - rekla je Ljuba.

- Šta misliš o tome što je on izneo toliko prljavog veša o Aleksandri, a oboje imaju ćerke? - pitali su Ljubu.

- Koliko sam ja skapirala, on je još jedan od rijaliti fanova. Njemu je njegova gu*ica na prvom mestu, životni san mu je bio da uđe u rijaliti, njegova zamisao je bila da uđe u rijaliti i postane poznat, da još malo nadogradi svoju fejk ličnost. On se svoje dece nije ni setio, a kamoli Aleksandrinog deteta. Njegov cilj je da uđe da 'idominira' kako oni kažu, i misle da kad izađu, čeka ih crveni tepih - rekla je Ljuba.

Jel misliš da postoji šansa da se Milovan i Aleksandra na kraju pomire? - pitala je voditeljka.

- Ništa me ne bih iznenadilo, kada jedni drugima prelaze preko sek*ova u krug i švaleracija. Možda se na kraju udruže, pošto sam čula da ima i svinger partija. Činjenica je da nemaju ni 'M' od morala - rekla je Ljuba.

Autor: K.K.