Ovakvog ga niste skoro videli! Gastoz otvorio dušu o svom učešću i odnosu sa Anđelom: Nervira me što će mi postati SLABA TAČKA (VIDEO)

Nikad emotivniji!

U novom izdanju emisije "Amidži šou", voditelj Ognjen Amidžić je, kako nam se polako bliži Dan zaljubljenih, ugostio najaktuelnije ljubavne parove iz "Elite 8": Anđelu Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, Aneli Ahmić i Mateju Matijevića, kao i Enu Čolić i Jovana Pejića Peju.

Ognjen je ovom prilikom sumirao sa gostima njihovo učešće u "Eliti 8" do sada.

- Jesi zadovoljna, šta ti najteže pada - pitao je Ognjen.

- Ništa nisam planirala, baš sam zadovoljna, ništa ne bih menjala, sve bih da ostane kao do sada.Ovo mi je najbolje učešće, najispunjenija sam i najsrećnija. Iako sam mislila da neće biti tako sa njim, mislila sam da mi ne treba, razuverio me je, pomogao mi je psihički i lepo mi je - rekla je Anđela.

- Gastoze, šta ti kažeš - pitao je Amidžić.

- Stvarno je najlepša devojka u kući, ali malo smo se posvađali, raskinuli, kada smo se spojili, stvarno sam osetio da mi fali i da je ta polovina nešto što me čini kako treba da se osećam. To mi jako ide na onu stvar, jer sam mislio da neću moći da vladam tek tako, ali će ona postati moja bolna tačka, jako me nervira što sam se opustio. To će toliko skupo da te košta - rekao je Gastoz.

- Ko te nije imao skupo bi te platio - rekla je Anđela.

- Ena, je l' si ti zadovoljna - pitao je Ognjen.

- Nisam želela da imam emotivnu vezu, a mlađi jedino dolaze u obzir. Što se tiče mog učešća, s obzirom kako se nosim sa situacijama, u tom smislu sam zadovoljna, a videću napolju koliko ću morati da se izvinjavam mami i tati i svom sinu - rekla je Ena.

- Svi su ponosni na mene, sviđa mi se moje učešće jer sam odmeren i smiren. Imao sam najlepšu devojku u kući, kako da mi se ne svidi - rekao je Peja.

- Aneli, ti - pitao je Ognjen.

- Ja sam ovako i planirala, Mateja nije trebao da mi se desi, ušla sam s namerom da nemam ljubavni odnos gledajući šta se prošle godine desilo. Imaju te sitnice koje me ometaju, tako da je sve okej - rekla je Aneli.

- Otkrovljenje televizije su Ena i Peja, mi smo već poznati narodu. Sofija moram da napomenem isto - rekao je Gastoz.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić