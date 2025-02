Progovorili o svojim osećanjima: Aneli daje sve od sebe da ispuni zadatak, Luka otkrio da ipak gaji emocije prema njoj (VIDEO)

Sve rekao!

Aneli Ahmić je prišla Luki Vujoviću koji je bio u pripitom stanju. Naime, Aneli je krenula da ispunjava svoj zadatak, a Luka je odmah krenuo da je ljubi.

- Ti si moje sunce, tebe tvoj Luka puno voli, ja sam za tebe uvek tu - rekao je Luka.

- Stani Luka - rekla je Aneli.

- Popio sam deset piva - dodao je Luka.

- Meni je tvoja majka prišla i pružila mi ruku i rekla mi da te čuvam - rekao je Luka,.

- Hoćeš se pomiriti sa Sandrom - upitala je Aneli.

- NIkad, ne zanima me, izdala me je, ne zanima me uošte - rekao je LUka.

- Luka ja sam se počela u tebe zaljubljivati - rekla je Aneli.

- Mi smo prijatelji videćemo se napolje pa ćemo se družiti - rekao je Luka.

- Ne gledam te tako više Luka - rekla je Aneli.

- Prijaš mi,. kao čovek, kao osoba - rekao je Luka.

- Jesi bila kod drveta, to ako bi mi uradila, ja bih te oterao u tri lepe, ne bih progovorio sa tobom - rekao je Luka.

Autor: N.B.