ŠOK: Terza hoće da spoji krevet sa Sofijom, i dalje ima osećanja prema njoj! (VIDEO)

Džordi i Dačo obelodanili sve detalje!

Jordanka Denčić Džordi i Danilo Dačo Virijević stigli su u Rajski vrt kod Drveta kako bi pokušali da dobiju još alkohola za večerašnji provod.

- Džordi ima tajnu - rekao je Dačo.

- Izašla sam iz hotela Terza i Luka su bili ispred kazina. Terza je pitao Luku da li da spoji krevet sa Sofijom, a Luka je rekao: "Mislim da osećam nešto još uvek". On je bio vidno pijan - otkrila je Džordi.

- Ja sam od početka sa njima. Mislim da Terza to suzbija i da zato pravi Sofiju ljubomornu sa Draganom jer on misli da Sofija samo želi da se igra. Ja kad sam rekao Terzi da je jedan jedan, kad je Sofija pričala Darku suprotno. Ona je meni stvarno to rekla, ne znam da li je ona želela tad da se zeza sa njim - dodao je Dačo.

- Ja sam to stvarno čula, ne lažem - dodala je Džordi.

- U redu, ovo ću da prihvatim kao tajnu. Šta želite? - pitalo je Drvo.

- Dva piva - odgovorila je Džordi.

Autor: A. Nikolić