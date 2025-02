ŠOK NAD ŠOKOVIMA: Aleksandra priznala da je već 5 meseci luda za Karićem, otkrila šta je osetila sa njegove strane! (VIDEO)

Ivan Marinković na aparatima!

Aleksandra Nikolić i Đole VIP Kralj zajedno su došli u Rajski vrt kod Drveta, kako bi pokušali da urade neki zadatak i njoj obezbede susret sa ćerkom.

- Ja sam tu, šta radite? Kako ste? - pitalo je Drvo.

- Želim da je usrećim, ja sam spreman da uradim šta god da ona vidi ćerku - pričao je Đole.

- Plašim se da to ne mogu da omogućim - reklo je Drvo.

- Onda neku tajnu za dva pića - dodao je Đole.

- Jao, Drvce... Ne smem... Šta da kažem? Nema šta ja nisam ispričala. Nisam očekivala da ćeš da se javiš. Drvce, ovo ako me izdaš ja ću da se roknem. Ima jedan dečko ovde u kući, ali je to nemoguća misija. Ne želim da se guram i mešam, nije to privlačnost nego emocija. Ja znam da to nije dobro i ispravno. Imam vrstu emocija prema jednoj osobi ovde u kući i to nikome nisam rekla. Ja od prvog dana sanjam čudne snove i uvek mi se ista osoba pojavljuje u snu, a jako me je strah da to kažem. Strah me je jer to nije dobro. Drvce, to je Stefan Karić. On sve što izgovori, ja to osećam - govorila je Nikolićeva.

- Ja samo znam da prava ljubav uvek stigne do srca. Koliko znam i Milovan je bio zauzet - dodala je Drvo.

- On je zauzet dečko i ja ne želim da to pokvarim. Ne želim više da pravim greške jer smatram da se to vraća. Neka to ostaje moja tajna u mom srcu. To je nešto što sam osetila, to mi se nikad nije desilo. Nikad mi se nije desilo da mi se neko dopadne, a da ne mogu da budem bliska. Ja njega sajam od prvog dana u različitim okolnostima. Nije što je on frajer, nego on ima dušu. On kad priča ja se sva ozarim. Mislim da to tripujem. Ja mislim da i sa njegove strane ima nešto. Ovo sam sad rekla i više nikad to neću da ponovim. Ja neću probleme, ovde sam se napatila. Ja toliko patim u sebi. Delujem kao veštica, ali ja to nisam - nastavila je ona.

- Na osnovu čega si došla do zaključka da se i ti njemu dopadaš? - pitalo je Drvo.

- Intuicija, osećaj, ponekad neki pogled. Neću da pravim greške. Ja imam takav osećam. Možda grešim, pa zato neću da pokušavam. On je u vezi i ne želim probleme. Ja sam sad fokusirana na ono što me čeka napolju. ja ne treba da budem u vezi. Meni se prelomilo, grešila sam, ali ko zna zašto je to dobro. Želim da ovo ostane tajna dok ne izađem - govorila je Aleksandra.

- Ovo je prava tajna i zaslužila si nagradu. Šta želiš? - pitalo je Drvo.

- Volela bih da vidim svoju ćerku... Neka bude par piva, kako ti odlučiš - rekla je ona.

