Sve karte na to! Sofija i Terza započeli igru istine, odlučili da jedno drugom daju odgovore na sva pitanja! (VIDEO)

Na prvu priznao da je i dalje voli!

Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza odlučili su da započnu "Igru istine" u sobi za izolaciju.

- Da li lažeš svaki put kad ustaneš i kažeš da nemaš emocije prema meni? - pitala je Sofija.

- Da. Da li imaš emocije prema meni? Iskreno te pitam - rekao je Terza.

- Da pričam ono što želiš da čuješ? Da li si se zbog mene sklonio iz straha da ovo nije moja igra? - rekla je Sofija.

- Nije igra, ne verujem da je igra. To nije razlog. Iskreno je ono što sam ti rekao na nominacijama. Tako je da je bilo to najbolje u ovoj situaciji da mi završimo. Evo pričamo iskreno o svemu, da li si rekla Dači da dođe i da mi kaže ono jer je izašao klip? Znači imaš emocije prema meni? - pričao je Terza.

- Ne moram da odgovorim, možeš da vidiš - rekla je Sofija.

- Ja znam da ti imaš emocije, ali hoću da mi to ti kažeš. Znaš kako je ružno ispalo ono jer si pokušala da me izmanipulišeš. Ja sam rekao da ću da pričam sa tobom ako osetimo potebu. Ti lažeš sve. Ajde budi čovek i priznaj da je normalno ono što sam ja uradio u tom trenutku. Jedina izlazna situacija za nas dvoje da se sklonimo zbog svega, znaš kakva je priča bila. Ti i ja možemo sad da uđemo u vezu, ona se porodila, sa detetom je sve okej. Možda i ona ima nekog, a ni ne zanima me - govorio je Terza.

- Gde su tvoje emocije? - pitala je Sofija.

- Moja mama sigurno zna - rekao je Terza.

- Sigurno mama zna. Gde su ti emocije? - nastavila je ona.

- Ti hoćeš da me navučeš da ja kažem sve - dodao je Terza.

- Ajde da se kladimo, neću ni Dači da kažem. Pričaj sad opušteno. Gde su ti emocije? - pitala je Sofija.

- Prvi ti, da li imaš emocije? Kolike su? - upitao je on.

- Dovoljno da uđem u vezu, stojim pri svemu i dalje, a ti da odustaneš od nas.

Autor: A. Nikolić