Ovo nikako niste smeli da propustite!

Utorak u Eliti rezervisan je za dobar provod. Tokom noći za nama, za atmosferu bili su zaduženi momci iz ''Dijamanti'' benda, a dešavanja među takmičarima su bila mnogobrojna, te je sasvim sigurno da će ova noć uticati na mnoga dalja zbivanja u Beloj kući.

Nakon što je na adresu Bele kuće stiglo je pismo i novac za provod u kazinu, ovonedeljni vođa Ena Čolić morala je svojim cimerima da podeli budžete za žurku.

Ona je morala da odluči kome će dati 100, kome 200, a kome 300 dinara, a dok je delila novac žestoko se posvađala sa Urošem Stanićem zbog najmanjeg budžeta koji mu je dala. Oni su jedno drugome uputili teške reči i psovke, a on joj je poručio da će je od sutra najsurovije komentarisati.

Odmah nakon što je počela još jedna luda žurka, u kazino je stigao ''Dijamanti'' bend je noćas, uz DJ Nebu bio zadužen za dobar provod. Od samog starta, dobra energija je preplavila Šimanovce.

Anđela Đuričić savetovala je Aleksandru Nikolić kako da ispravi svoje greške i do kraja sezone promeni sliku koju je napravila o sebi.

- Ostalo je još pet meseci do kraja, možeš da se ispraviš i da ne praviš greške. Što bi već sutra pravila kiks? Bilo, prošlo, pogrešila si - rekla je Anđela.

Aleksandra Nikolić i Anđela Đuričić razgovarale su u kući Odabranih dok su se spremale za provod u kazinu.

Aleksandra je priznala Anđeli da je veoma tangira to što oseća sujetu od mnogih žena u Eliti.

- Ja sam radila sa ženama, a nikad nisam osetila toliko loše namere i zlobe na jednom mestu kao ovde. Nema gde nisam radila, žene su opasne, a nisam osetila to dok sam dole radila. Bilo je tamo za svaki dinar da se grebe, ali ovde i hoće i bez interesa - govorila je Aleksandra.

Aneli Ahmić noćas nije bila u najboljem raspoloženju, pa se osamila u kući Odabranih i uz čašu alkohola očajavala na garnituri.

Danijel Dujković Munjez je stajao kod šanka kada je Sofija Janićijević prišla da kupi piće. Munjez je to iskoristio pa je ušao u komunickaciju sa Sofijom.

- Tebi ću da dam pivo, davao sam mnogima mogu i tebi - rekao je Munjez.

Luka Vujović je pre par dana prekinuo svoju vezu sa Sandrom Obradović, a njih dvoje su ove nedelje u Odabranima kao ljubavni par koji su izglasali gledaoci.

Međutim po svemu sudeći, Luka je stavio tačku na vezu sa Sandrom jer je na žurki prigrlio Mrvicu sa kojom je sve vreme igrao.

Aneli Ahmić i Jelena Ilić posetile su Drvo u Rajskom vrtu, kako bi pokušale da se izbore za dodatni alkohol i bolji provod u kazinu, te je Jelena otkrila da joj veoma nedostaje Uroš Rajačić, dok je Aneli priznala da je primetila simpatije od strane Luke Vujovića.

- Danas sam ljuta i besna što su me gledaoci odabrali da budem par sa onim tamo čovekom u nedelji ljubavi. Spavam sa Aneli u krevetu. Mi možemo da se izbegavamo, ali me je danas najstrašnije izvređao. Otkako je Uroš otišao danas mi je najteži dan. Nedostaje mi Uroš. Meni ovo nije zanimljivo i baš se loše osećam. Danas sam toliko plakala - govorila je Jelena.

- Okej, ja ću da napravim. Ja sam smislila i već me smeh hvata. Ja ću sad da dođem na žurku, ali ne odmah da me ne provale. Malo ću da plešem, Luka neka bude moj partner i ja ću da mu kažem da sam počela da se zaljubljujem u njega. Zvaću ga na ples - pričala je Aneli.

Aneli Ahmić je prišla Luki Vujoviću koji je bio u pripitom stanju. Naime, Aneli je krenula da ispunjava svoj zadatak, a Luka je odmah krenuo da je ljubi.

- Ti si moje sunce, tebe tvoj Luka puno voli, ja sam za tebe uvek tu - rekao je Luka.

Aneli Ahmić stigla je u Rajski vrt kod Drveta, nakon što je završila zadatak da Luki Vujoviću kaže da je zaljubljena u njega.

- Video je Luka odmah kamere, ali me je stiskao za ruku sve vreme i prebacio mi da uživam sa Matejom. Kad smo se vratili iz Amidžija on je prebacivao Mateju. Ja osećam kako sam to doživela i znam da me Luka simpatiše. Ja njega isto, ali ja se ne vidim ovde ni sa kim u kući u vezi, ali ne mogu reći da on mene ne sipmatiše. Videćeš da će on meni večeras da se obraća, on je navikao na mene. Navikla sam i ja na njega, ne mogu da lažem. Meni je zadovoljstvo obavljati zadatak i bilo šta sa Lukom. Znam da ga ne interesuje Sandra i da sam ja ispred toga. On na silu priča za Sandru jer mu je neko rekao da je dobra devojka i da je za njega. On nju zato veliča, kako je Sandra za ozbiljnu vezu - pričala je Ahmićeva.

Jordanka Denčić Džordi i Danilo Dačo Virijević posetili su Rajski vrt kod Drveta kako bi pokušali da dobiju još alkohola za večerašnji provod, te su otkrili kakve namere Borislav Terzić Terza ima prema Sofiji Janićijević.

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz otkako su se pomirili koriste svaki trenutak da uživaju u ljubavi i trude se da izbegavaju svađe.

Tokom žurke u kazinu njih dvoje su sve vreme bili zajedno za šankom i uživali uz domaće hitove. Gastoz nije prestajao da je obasipa pažnje, pa je svoje lepšu polovinu sve vreme grlio i ljubio, a ona nije skidala osmeh s lica.

Bora Terzić je poručio pesmu za Milicu Veličković, majku njegove ćerke koju je javno prevario u Eliti, a u pitanju je bila numera "I pod sjajem ružičastih zvezda".

Terza je sve vreme ronio suze a u jednom momentu je čak i on zapevao.

Cele večeri Luka Vujović i Aneli Ahmić igrali su zajedno zbog njenog zadatka koji je dobila od Drveta Mudrosti.

Međutim, u jednom momentu je Luka iskoristio priliku i poljubio Aneli na blic, što je uradio nekoliko puta a to je video Terza koji je odmah krenuo da skače od sreće.

Aneli Ahmić i Borislav Terzić Terza stigli su u Rajski vrt kako bi pokušali da dobiju još alkohola. Terza je odlučio da otkrije da su se Aneli i Luka Vujović poljubili u kazinu, što je ona priznala.

Jovan Pejić Peja i Nikola Grujić obišli su u Rajski vrt kako bi razgovarali sa Drvetom i pokušali da dobiju alkohol. Drvo je odobrilo njihov predlog da glume dezorjentisane ličnosti nekoliko dana, ali i da Gruja u sklopu zadatka raskine sa Milanom Šarac Mimas, kako bi dobili nagradu na kraju nedelje.

- Drugi zadatak je da glumimo ludake da bismo došli do petka i na dan zaljublenih dobili nešto veće od ostalih - dodao je Gruja.

Bora Terzić Terza je otkrio Luki Vujoviću da je Aneli Ahmić priznala Drvetu Mudrosti da su se njih dvoje poljubili.

Jovan Pejić Peja počeo je da sprovodi zadatak i prvo je obavestio Milanu Šarac Mimas da Nikola Grujić Gruja plače i da želi da raskine sa njom, ali je ona bila hladna kao led.

Milana Šarac Mimas je sa Slađom Poršelinom komentarisala to što je Jovan Pejić Peja rekao Mimas da se Gruji sviđa Sofi Tkačenko.

Jovan Pejić Peja nastavio je da ispunjava zadatak, pa je došao u Belu kuću po Sofi Tikačenko kako bi je poveo da razgovara sa Nikolom Grujićem Grujom.

- Dečko mi već par dana priča o tebi, ne znam šta mu se dešava. Idi ti ili Mima, ne znam šta da radim. Da pobacam ovde sve? - pitao je Peja.

Ispred kazina desio se opšti haos kad je Milena Šarac uhvatila Nikolu Grujića i Sofi Tikačenko da razgovaraju, a onda je došao i Jovan Pejić Peja i odglumio svađu sa Grujom, kako bi njihov zadatak bio uverljiviji.

Aneli Ahmić i Luka Vujović su bili u kući odabranih gde su pričali o njihovom odnosu.

Luka Vujović sreo se sa Sofijom Janićijević i Sandrom Obradović ispred kazina, te mu je Sofija stavila do znanja da svi bruje o njegovom ljubljenju sa Aneli, što je dodatno izrevoltiralo Sandru, koja mu se besno obratila.

Aleksandra Nikolić i Đole VIP Kralj zajedno su došli u Rajski vrt kod Drveta, kako bi pokušali da urade neki zadatak i njoj obezbede susret sa ćerkom.

Ona je iskoristila tu priliku da otkrije svoje emocije prema Stefanu Kariću, za koje je rekla da su se pojavile pre pet meseci.

Luka Vujović noćas je malo više udario po alkoholu, pa je naišao na poteškoće. On je prvo dok je šetao u dvorištu završio u žbunu, ali ga je Stefan Karić našao i odveo do kuće Odabranih.

Međutim, on nije imao mira, pa je nastavio da dobacuje svima i tumara imanjem.

Njega je na kraju preuzela Aneli Ahmić i obećala je da će se postarati o njemu.

Sofija Janićijević sedela je u sobi za izolaciju za vreme žurke, a u jednom trenutku pojavio se Borislav Terzić Terza. Iako je on rekao kako joj se neće obraćati prekršio je svoju reč i prvi započeo razgovor.

Borislav Terzić Terza pritekao je u pomoć Sofiji Janićijević i pomogao joj pri spremanju večere. Ona se na prvu šokirala kad ga je ugledala pored svoje šerpe, a već u sledećem trenutku nije mogla da sakrije osmeh s lica.

Luka Vujović tokom cele noći obletao je oko Aneli Ahmić, a nekoliko puta ju je čak i u kazinu poljubio u usta. Njih dvoje su se pred kraj žurke povukli u kuću Odabranih, a onda se osamili na njegovom krevetu.

On ju je sve vreme obasipao poljupcima, a Ahmićeva nije mogla da sakrije koliko joj prija njegova pažnja, pa se sve vreme smeškala. Da li će se između njih dvoje desiti nešto više, ostaje da pratimo u danima koji su pred nama.

Sandra Obradović pobesnela je na Luku Vujovića i žestoko mu odbrusila dok je spremao večeru sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Degeneriku, pazi kako mi se obraćaš da ti glavu ne odšrafim - odbrusila je Sandra.

Luka Vujović tokom cele noći obletao je oko Aneli Ahmić, a nekoliko puta ju je čak i u kazinu poljubio u usta. Njih dvoje su se pred kraj žurke povukli u kuću Odabranih, gde su nastavili svoje ljubavne igrarije.

Nikola Grujić Gruja je rešio da provocira svopju devojku MIlanu Šarac MImas, ali ona je provalila njegovu igru.

Aneli Ahmić i Luka Vujović posetili su Uroša Stanića u spavaćoj sobi i u svom stilu se raspravljali sa njim.

Bora Terzić Terza je započeo sukob sa Draganom Stojančević u spavaćoj sobi.

Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza odlučili su da započnu "Igru istine" u sobi za izolaciju.

- Da li lažeš svaki put kad ustaneš i kažeš da nemaš emocije prema meni? - pitala je Sofija.

- Da. Da li imaš emocije prema meni? Iskreno te pitam - rekao je Terza.

- Da pričam ono što želiš da čuješ? Da li si se zbog mene sklonio iz straha da ovo nije moja igra? - rekla je Sofija.

Sofija Janićijević i Bora Terzić Terza su razgovarali u izolaciji o njihovom odnosu, te su jedno drugom priznali da ipak ima šande da se vrate na staro i obnove vezu.

Autor: S.Z.