NJEN SUD SE ČEKAO: Nakon vrelih poljubaca Aneli i Luke, oglasila se i Sita Ahmić! Evo šta kaže o potencijalnoj vezi svoje sestre i novom zetu!

Nakon šu otišli korak dalje, Sita je otkrila da li će podržati vezu njene sestre, ukoliko reše da ozvaniči odnos sa Lukom!

Tokom noći za nama, došlo je do zbližavanja između Aneli Ahmić i Luke Vujovića. Ona je tokom razgovora sa Drvetom mudrosti rešila da u sklopu tajnog zadatka porazgovara sa Vujovićem, kako bi saznala kakve emocije on gaji prema njoj. Međutim, po svemu sudeći, situacija se ''otrgla kontroli''. Naime, on joj je priznao da mu prija, te je čak u nekoliko navrata uspeo i da je poljubi, što je njoj vidno prijalo.

Portal Pink.rs, kontakaktirao je Anelinu sestru, Situ Ahmić, koja je progovorila o novonastaloj situaciji.

Sita je uputila niz pohvala na Lukin račun, ali je otkrila da joj se ne bi dopalo da njena sestra uplovi u ljubavnu vezu.

- Mislim da među njima postoje simpatije. Međutim, ja sam više za to da Aneli ostane sama, pa ako osete da je to-to, da svoj odnos nastave napolju. Malo su popili i možda se više opustili. Luka je dobar momak, mislim da je ne bi kompromitovao da uđu u vezu, ali se nadam da će ona ostati sama. Što se tiče njega, vidi se da je poštuje, pre svega kao drug - istakla je Sita.

Autor: S.Z.